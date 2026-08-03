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▲江啟臣希望在豐原串聯出一條兼具歷史、人文與觀光的文化廊帶，其中八仙山林場宿舍群是重要據點之一。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

第一刀砍向舊縣治 打造青年創業孵化器

▲接待外賓或出訪時，江啟臣最常送的伴手禮是台中太陽餅，圖右為日臺友好議員聯盟會長古屋圭司。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

老縣府變「大健康園區」 豐原重新長大

捷運還沒到之前 先讓公車變快

20分鐘生活圈 打造「新縣區」真正日常

海線不再是過境點 是台中的觀光起點

▲江啟臣認為台中海線有許多值得開發宣傳的特色景點，圖為大安濱海樂園夕陽光影。（圖／翻攝台中市政府網站，2026.08.03）

2010年台中縣市合併至今16年，歷任3位市長都出身舊市區，縣市城鄉落差難縫合，「舊台中縣」如何重新找到定位，始終是地方發展的重要課題。國民黨台中市長參選人江啟臣接受《NOWNEWS》專訪時，沒有急著談選舉攻防，直接攤開一張名為「新縣區」的城市藍圖，主張活化豐原舊縣政園區、打造青年創業孵化基地、建立五大生活圈，並以快速公車串聯山海屯，希望讓舊縣區從台中的邊陲，重新成為帶動城市成長的新引擎。豐原曾是台中最繁華的縣治所在，也是江啟臣自小成長的家鄉，小時候他在廟東夜市穿梭、每天經過縣政府上學，也曾窩在慈濟宮圖書館K書。看著兒時繁華熱鬧的舊縣城如今暮靄沉沉，他萌生一個念頭：如果有機會治理台中，要打造一個全新的「新縣區」，讓舊台中縣重新發光。江啟臣的第一個構想，鎖定舊台中縣議會。他計劃將閒置空間改造成青年創新創業孵化器，提供創業團隊聚落、國際導師、創投媒合與市場加速平台，而不只是重新整修舊建築。「台中有很多有創意、想創業、想創新的人，但缺少有人幫忙孵化、加速。」江啟臣說，今年5月他拜訪美國喬治亞理工學院時，校園裡的創業孵化中心10年創造超過10億美元產值，讓他印象深刻。他認為一個成功的創業基地，不只是提供辦公室，而是要有「球探」般的人才去挖掘創意、媒合資源，並找來國際級講師，讓創業者彼此交流、形成完整的生態系，才能真正把想法變成產品。除了創業基地，江啟臣也提出舊縣政園區的「中興計畫」。他希望以中興路為軸線，重新整理衛生局等舊有建築，結合健康產業、醫療服務及公共空間，打造「大健康園區」，同時增加綠地，讓曾經象徵舊台中縣榮耀的行政中心，重新成為北台中的核心。他強調目標不是只做豐原建設，而是重新建立整個北台中的發展核心，讓舊縣區不再只是市區外圍，而是另一個城市引擎。相較於將主要資源投注大型建設，江啟臣認為，更迫切的是重新設計整個台中的公共運輸。台中市人口分布早已和縣市合併前大不同，有些行政區人口突破30萬人，新興住宅、大型商場、學校林立，公車路線卻沒有跟著改變，逼得每個家戶必須自備多種交通工具。「捷運一定要蓋，但不是明天就會完成。」他認為在捷運路網成形之前，公車仍是最重要的大眾運輸工具，因此主張全面重整公車路網，讓有限的資源能真正覆蓋人口成長區。他提出「幹線公車」與「快速公車」構想，由豐原、台中火車站、水湳、烏日四大轉運中心，串聯高鐵、台中機場等交通節點，讓跨區移動更快速，降低市民長途開車需求。江啟臣進一步提出「五大生活圈」概念。他認為一座城市不該讓市民每天跨區奔波，要讓居民在住家20分鐘範圍內，能完成就學、就醫、購物、休閒及照護的需求。其中，北台中將以豐原為核心，向潭子、神岡、后里、石岡、新社等區域擴散，形成新的生活圈；海線則以台中港、梧棲港為核心，打造另一個發展引擎。「生活圈做好了，交通壓力自然降低，城市也會更有效率。」除了山線，他也把目光放到海線，除了生活機能完整，還要美到讓大家都看見！未來台中港不能只是商港，也應具備觀光功能；梧棲港除了漁業及冷鏈產業，還要展現漁港特色。他希望從台中港、梧棲港、世界級景點高美濕地、快完工的媽祖園區，到大安賞蟹大道，結合甲安埔農業，串聯成一條「海線觀光珍珠項鍊」。「未來無論是搭船、搭飛機、搭高鐵來台中的遊客，希望一落地不只是經過台中到鄰近縣市，而是從台中開始旅行。」對江啟臣而言，這場選戰不只是爭取市長寶座，更像是一場替舊台中縣重新定位的工程。從豐原出發、串連山海屯，把合併16年後仍存在的縣市落差，轉化為下一個世代台中發展的新引擎，正是他口中的「新縣區」藍圖。