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立法院副院長江啟臣獲國民黨正式提名參選台中市長後，今（2）日於清水紫雲巖舉辦首場基層問政說明會，包括市長盧秀燕、議長張清照、黨部主委蘇柏興率藍營近30位藍營議員都到場力挺，此安排如8年前盧秀燕參選市長後第一場造勢就安排在清水紫雲巖。江啟臣致詞時向鄉親允諾，當選後會延續台中市政並加碼，細數多項政見牛肉，強調建設是一棒接一棒，台中連續8年被評選幸福城市，會繼續這張成績單。江啟臣獲國民黨提名參選後今日進行首場大型造勢活動，地點特別挑選在清水紫雲巖，如同盧秀燕8年前宣布參選台中市長，第一站問政說明會也選在紫雲巖舉辦，江啟臣循著「勝利模式」，由張清照號召海線里長、社區發展協會理事長、農會幹部等重要地方樁腳數百人為他加油打氣。張清照指出，國民黨主張「安定、和平、繁榮」，為了國家未來的穩定發展，人民能夠安全樂業，拜託鄉親堅定支持藍營提名的市長參選人江啟臣，國民黨也要大團結，打贏年底選戰。盧秀燕也到場力挺，感念表示8年前參選市長第一場也辦在紫雲巖，感謝觀音靈感、鄉親有情，大家要繼續支持，選票集支持張清照，再爭取更多建設，另建設推動市長是否配合也很重要，因此市長要支持江啟臣，以免像前朝發生換人後老人健保補助被取消的狀況。江啟臣在眾人的簇擁中上台，致詞時說8年前鄉親選出好的市長與好議長，才有如今清水美好發展。建設是一棒接一棒，台中連續8年被評選幸福城市，自己會繼續這張成績單。江啟臣也允諾，當選後會延續並加大加碼，讓市民感到幸福，並與國際接軌，提出雙港（台中港與機場）連線，增加台中機場航線，加速門戶計畫推動；捷運藍線加速推動，與捷運橘線串連，加上海線雙軌高架，另國四延伸到台中港區，透過交通連結，讓海線發展快速；另還有鰲峰山運動公園整體規畫，增設室內的自由車場館等。而首場問政說明會包括藍營近30位議員全數到場，還包括紫雲巖主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月等地方人士到場，江啟臣獲熱烈支持，在場高呼「市長、議員、里長全壘打」，凍蒜聲不斷。