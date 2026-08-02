日圓兌美元匯價日前一度跌至1986年以來新低後，日本政府近日接連出手干預匯市。路透社引述兩名日本政府消息人士報導，日本財務大臣片山皐月預計將於4日宣布，日本與美國已聯手進場干預匯市，以遏止日圓持續貶值，若消息屬實，將是兩國自2011年以來首度聯合干預日圓匯率。
根據路透社報導，熟悉內情的日本官員表示，片山皐月將強調，美日兩國已就遏止日圓「過度貶值」採取聯合行動，展現雙方穩定金融市場的共同立場。一名消息人士更透露，「這項操作仍在持續進行中」。
截至目前，日本財務省與美國財政部均未正式回應相關消息。
傳美日聯手買進日圓 15年來首度共同干預
市場人士指出，日本與美國近期已數度在外匯市場買進日圓，試圖拉抬跌至近40年低點的日圓匯價。若獲官方證實，將是自2011年東日本大震災後，美日首度聯手干預匯市。
路透社引述市場消息指出，日本政府於美國紐約交易時段率先進場買進日圓、賣出美元。日本銀行（央行）公布的資金數據顯示，當局此次支撐日圓規模可能高達589.7億美元。
隨後，日本銀行於上週五宣布維持貨幣政策不變，但同時釋出近期可能升息的訊號。由於美國聯準會（Fed）近期立場轉趨鷹派，日美利差持續擴大，被視為推升美元、壓低日圓的重要原因。
此外，日本銀行總裁植田和男召開記者會後，日圓匯率一度快速反彈，市場也懷疑，日本政府可能再度進場干預。
美財政部傳已通知銀行 為後續干預預作準備
日本財務省主管國際事務的財務官三村淳表示，未來將在匯率政策與貨幣政策之間保持密切合作，被市場解讀為財務省與日本銀行正聯手因應日圓疲弱。
另一方面，消息人士透露，美國財政部同日也已通知多家銀行，未來可能介入日圓市場，要求金融機構做好準備。
值得注意的是，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週曾公開表示，日圓「看起來遭到嚴重低估」。路透社攝影畫面更拍到，他在內閣會議中攜帶的筆記本上，寫著「待辦事項（To Do）」及「買進50億至100億美元日圓（Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil）」等字樣，再度引發市場關注。
避免美債遭拋售 美日協調維持金融市場穩定
報導指出，美日協調背後另一項重要考量，是避免日本為籌措干預資金而大量出售持有的美國公債，進而推升美國公債殖利率。
日本財務省日前也罕見以英文透過社群平台X發文表示，政府擁有多項維持市場流動性的工具，包括可使用美國聯準會的回購機制（Repo Facility），取得短期美元流動性，而無須直接出售美債。
分析人士認為，此舉可減輕日本干預匯市所需資金壓力，也有助於避免美債市場出現劇烈波動。
曾任日本銀行官員的愛宕伸康（Nobuyasu Atago）分析，美國與日本目前都面臨通膨重新升溫的風險，若央行應對不及，恐對金融市場造成衝擊，因此雙方有充分理由加強合作。
日本經濟再生擔當大臣城內實也表示，政府將持續強化與市場溝通，以維持市場對日本財政健全性的信心。
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截至目前，日本財務省與美國財政部均未正式回應相關消息。
傳美日聯手買進日圓 15年來首度共同干預
市場人士指出，日本與美國近期已數度在外匯市場買進日圓，試圖拉抬跌至近40年低點的日圓匯價。若獲官方證實，將是自2011年東日本大震災後，美日首度聯手干預匯市。
路透社引述市場消息指出，日本政府於美國紐約交易時段率先進場買進日圓、賣出美元。日本銀行（央行）公布的資金數據顯示，當局此次支撐日圓規模可能高達589.7億美元。
隨後，日本銀行於上週五宣布維持貨幣政策不變，但同時釋出近期可能升息的訊號。由於美國聯準會（Fed）近期立場轉趨鷹派，日美利差持續擴大，被視為推升美元、壓低日圓的重要原因。
此外，日本銀行總裁植田和男召開記者會後，日圓匯率一度快速反彈，市場也懷疑，日本政府可能再度進場干預。
美財政部傳已通知銀行 為後續干預預作準備
日本財務省主管國際事務的財務官三村淳表示，未來將在匯率政策與貨幣政策之間保持密切合作，被市場解讀為財務省與日本銀行正聯手因應日圓疲弱。
另一方面，消息人士透露，美國財政部同日也已通知多家銀行，未來可能介入日圓市場，要求金融機構做好準備。
值得注意的是，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週曾公開表示，日圓「看起來遭到嚴重低估」。路透社攝影畫面更拍到，他在內閣會議中攜帶的筆記本上，寫著「待辦事項（To Do）」及「買進50億至100億美元日圓（Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil）」等字樣，再度引發市場關注。
報導指出，美日協調背後另一項重要考量，是避免日本為籌措干預資金而大量出售持有的美國公債，進而推升美國公債殖利率。
日本財務省日前也罕見以英文透過社群平台X發文表示，政府擁有多項維持市場流動性的工具，包括可使用美國聯準會的回購機制（Repo Facility），取得短期美元流動性，而無須直接出售美債。
分析人士認為，此舉可減輕日本干預匯市所需資金壓力，也有助於避免美債市場出現劇烈波動。
曾任日本銀行官員的愛宕伸康（Nobuyasu Atago）分析，美國與日本目前都面臨通膨重新升溫的風險，若央行應對不及，恐對金融市場造成衝擊，因此雙方有充分理由加強合作。
日本經濟再生擔當大臣城內實也表示，政府將持續強化與市場溝通，以維持市場對日本財政健全性的信心。