我是廣告 請繼續往下閱讀

鬼門開後運勢翻紅！4生肖迎來財運、事業雙旺

生肖鼠：正財、偏財雙收 工作迎來突破

生肖龍：貴人運爆發 事業一路高升

生肖馬：行動力帶財 收入明顯提升

生肖豬：福星高照 財運穩定進帳

2026年8月鬼門開即將到來，今年農曆七月初一落在8月13日，不少民眾除了關心鬼月禁忌，也開始關注農曆八月運勢。《搜狐網》命理專欄指出，隨著鬼月接近尾聲、農曆八月展開，整體運勢將逐漸轉旺，其中有4大生肖財運、事業運同步攀升，不僅正財、偏財都有機會進帳，還可能獲得貴人提拔、升職加薪，迎來今年下半年最旺的黃金時機。《搜狐網》命理專欄表示，2026年8月鬼門開後，隨著農曆八月展開，天時、運勢逐漸轉強，部分生肖將迎來財運高峰，不僅正財收入穩定增加，偏財運也有亮眼表現，事業更有望獲得突破與貴人相助。其中，生肖鼠、生肖龍、生肖馬、生肖豬被點名為8月初最旺的4大生肖，只要把握機會、穩健行動，有望迎來事業騰飛、財富累積的好運勢。生肖鼠8月初事業運走強，先前停滯的工作有望出現突破，容易獲得主管重用或合作機會，升遷、加薪機率提高；此外，投資、副業等偏財運也有不錯收穫，但仍建議見好就收，避免過度冒險。生肖龍8月初受到貴人星加持，容易遇到願意提供資源或協助的重要人士，不論是創業、轉職或職場發展，都有望獲得突破，事業版圖擴大，收入也可望同步增加。生肖馬8月初財運來自積極行動，只要勇於把握商機、快速執行，就有機會創造更高收入，業績獎金、專案分紅都有望增加，不過仍要兼顧細節，避免因求快而出現失誤。生肖豬8月初整體運勢平穩向上，人脈資源開始發揮效果，老客戶、新合作接連出現，正財收入穩定，偏財也可能因投資或抽獎等帶來意外驚喜，但仍應妥善規劃財務，避免過度揮霍。