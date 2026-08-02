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◼︎台北市8月3日停水範圍一次看

▲台北市信義區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市萬華區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市8月3日停水範圍一次看

▲新北市三重區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市新店區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市8月3日停水範圍一次看

▲桃園市中壢區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龜山區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市8月3日停水範圍一次看

▲台中市西屯區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市沙鹿區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市8月3日停水範圍一次看

▲台南市永康區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市玉井區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市新化區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市8月3日停水範圍一次看

▲高雄市湖內區8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣8月3日停水範圍一次看

▲南投縣8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣8月3日停水範圍一次看

▲雲林縣虎尾鎮8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣元長鄉8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣8月3日停水範圍一次看

▲嘉義縣8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣8月3日停水範圍一次看

▲台東縣8月3日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

今晚睡覺前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，8月3日（週一）在以及共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市8月3日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：8月3日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：基隆路1段172巷。🕦影響時間：8月3日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：五常街53巷至民族東路410巷。🕦影響時間：8月3日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：社子街146巷及146巷7弄、150巷2號至8號🕦影響時間：8月3日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：桂林路242巷2號~42-1號🕦影響時間：8月3日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷🕦影響時間：8月3日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：安和路三段2號至44號🕦影響時間：8月3日10時至14時(共4小時)📍停水地區中和區：立德街單號側19號至23號🕦影響時間：8月3日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路234號-246號（雙號側）🕦影響時間：8月3日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：華新街及工專路一帶🕦影響時間：8月3日23時至4日04時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區中壢區：普強里；中山東路二段、利民路、勵志一街、勵志三街、勵志二街、和祥街、國泰街、大勇一街、大勇三街、大勇二街、大勇四街、幸福街、民享二街、民享街、民有街、民治二街、民治街、環中東路二段、莒光路等沿線路段含其巷弄。🕦影響時間：8月3日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區龜山區：文化七路181巷、文化七路181巷17弄、文化七路181巷31弄🕦影響時間：8月3日09時至17時30分(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區西屯區：西屯路二段、太原路一段、忠義街。西區/太原路一段、華美西街、西屯路二段、明智街、忠義街、博館路。🕦影響時間：8月3日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區沙鹿區：正德路、正順路。🕦影響時間：8月3日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程。📍停水地區永康區：大橋一街139巷(含弄)、大橋一街148巷(含弄)、大橋一街223巷(含弄)、大橋一街247巷(含弄)、大橋一街253巷(含弄)、大橋一街105號至261號(單數側/含巷弄)、大橋一街181巷、大橋一街250巷、大橋一街240號至332號(雙數側/含巷弄)、大橋一街282巷、大橋一街330巷(含弄)、中山南路195巷1號至80號(含弄)。🕦影響時間：8月3日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區玉井區：信義街、和平街。🕦影響時間：8月3日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區善化區：和平路、民權路。🕦影響時間：8月3日09時至16時(共7小時)停水原因：供水延管工程。📍停水地區新化區：民生路314巷周圍巷弄。🕦影響時間：8月3日09時至16時(共7小時)停水原因：測試幹管漏水情況。📍停水地區湖內區：中賢里、公舘里、葉厝里、逸賢里。共4個村里。🕦影響時間：8月3日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區仁愛鄉：大同村。🕦影響時間：8月3日08時至18時(共10小時)停水原因：申請消防栓設置作業。📍停水地區虎尾鎮：六十甲路、學府一路、學府二路、永興北二街、永興路、科園路、站前西路、虎興北路、虎興西十一街、虎興西十二街、虎興西十街。🕦影響時間：8月3日09時至18時(共9小時)停水原因：管線連絡工程。📍停水地區元長鄉：明鹿路。🕦影響時間：8月3日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：管線改善工程。📍停水地區竹崎鄉：復金村。🕦影響時間：8月3日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區臺東市：勝利街、博愛路、四維路一段、四維路二段、強國街、中山路、馬亨亨大道。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。