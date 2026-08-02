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簡幸甫遭爆料劈腿人妻 本人否認

民眾黨中評委簡幸甫近期遭爆勾搭女性支持者、已婚黨工，還爆出曖昧對話截圖，傳出已請辭。對此，民眾黨主席黃國昌今（2）日表示，黨中央已經收到檢舉，此案會交由中評會處理並照程序認定。針對簡幸甫被爆料，並傳出今天已請辭，黃國昌上午在黨內全代會前受訪時，黨內對於紀律的事情，一切都是按照制度、嚴肅面對，不管黨代表大會上有沒有人提案，黨中央都已針對此事接到檢舉，既然如此就會照制度嚴肅處理，全案交由中評會，照程序認定。有媒體7／28報導，簡幸甫利用黨職身分接近女性支持者，發展感情並發生親密關係，之後再以黨務、工作繁忙等因素疏遠對方，還被指與多名黨內女性互動曖昧，甚至涉及已婚女性。不過，簡幸甫當時否認相關指控，強調目前單身，並認為爆料是有心人士惡意抹黑。至於被指勾搭人妻，他稱因與該女因交情好、平時互開玩笑才引發誤會。