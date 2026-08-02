「究極進化～」陪伴無數人成長的《數碼寶貝》即將迎來30周年，官方驚喜宣布，「完全新作動畫」企劃啟動！新篇章預定於2027年播出，消息曝光後讓粉絲相當感動，雖然作品名稱、故事內容與登場角色尚未公開，依然吸引許多人發文、留言表示「含淚永支」、「新作肯定追」、「期待！」，準備再次跟著數碼寶貝展開全新冒險。
迎接誕生30周年 全新動畫2027年登場
《數碼寶貝》源自萬代於1997年推出的電子寵物「Digital Monster」，玩家可以培育自己的數碼寶貝，並與朋友連線對戰，之後逐步發展成動畫、漫畫、遊戲、卡牌等跨媒體作品，即將於2027年迎接誕生30周年。
官方在「數碼寶貝紀念日」播出的特別節目「DIGIMON TIMES」中，公開30周年系列企劃，其中最受矚目的就是「完全新作動畫」，預定2027年播出，主角、搭檔數碼寶貝、世界觀及製作團隊仍有待後續揭曉。
終於又有動畫作品 粉絲大喊「含淚永支」
《數碼寶貝》1999年推出首部電視動畫《數碼寶貝大冒險》，描述八神太一、石田大和等孩子意外進入數位世界，與亞古獸、加布獸等數碼寶貝相遇，一同面對戰鬥與成長。
全新動畫消息公開後，X、Threads等社群隨即掀起討論，許多一路看著《數碼寶貝》長大的粉絲，得知即將迎接全新作品，感動表示「含淚永支」、「新作肯定追」，迫不及待想知道下一批被選召的孩子與搭檔數碼寶貝會是誰。
全球粉絲票選最佳集數 官方製作紀念影片
除了全新動畫，官方也在社群平台X公布「全球票選《數碼寶貝》4部動畫最佳集數」結果。活動開放世界各地粉絲從《數碼寶貝大冒險》、《數碼寶貝大冒險02》、《數碼寶貝馴獸師之王》及《數碼寶貝最前線》中，選出自己最喜歡的經典篇章。
依投票結果推出紀念企劃《我們選出的最佳冒險》，公開紀念影片，獻給世界各地的「被選召的孩子們」。獲選的高人氣集數也將重回電視播出，率先由《數碼寶貝大冒險》與《數碼寶貝馴獸師之王》於10月4日起，每週日上午9點在日本富士電視台播出，《數碼寶貝大冒險02》及《數碼寶貝最前線》的播出安排則會於日後公布。
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《數碼寶貝》源自萬代於1997年推出的電子寵物「Digital Monster」，玩家可以培育自己的數碼寶貝，並與朋友連線對戰，之後逐步發展成動畫、漫畫、遊戲、卡牌等跨媒體作品，即將於2027年迎接誕生30周年。
官方在「數碼寶貝紀念日」播出的特別節目「DIGIMON TIMES」中，公開30周年系列企劃，其中最受矚目的就是「完全新作動畫」，預定2027年播出，主角、搭檔數碼寶貝、世界觀及製作團隊仍有待後續揭曉。
《數碼寶貝》1999年推出首部電視動畫《數碼寶貝大冒險》，描述八神太一、石田大和等孩子意外進入數位世界，與亞古獸、加布獸等數碼寶貝相遇，一同面對戰鬥與成長。
全新動畫消息公開後，X、Threads等社群隨即掀起討論，許多一路看著《數碼寶貝》長大的粉絲，得知即將迎接全新作品，感動表示「含淚永支」、「新作肯定追」，迫不及待想知道下一批被選召的孩子與搭檔數碼寶貝會是誰。
除了全新動畫，官方也在社群平台X公布「全球票選《數碼寶貝》4部動畫最佳集數」結果。活動開放世界各地粉絲從《數碼寶貝大冒險》、《數碼寶貝大冒險02》、《數碼寶貝馴獸師之王》及《數碼寶貝最前線》中，選出自己最喜歡的經典篇章。
依投票結果推出紀念企劃《我們選出的最佳冒險》，公開紀念影片，獻給世界各地的「被選召的孩子們」。獲選的高人氣集數也將重回電視播出，率先由《數碼寶貝大冒險》與《數碼寶貝馴獸師之王》於10月4日起，每週日上午9點在日本富士電視台播出，《數碼寶貝大冒險02》及《數碼寶貝最前線》的播出安排則會於日後公布。