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▲江啟臣已針對產業界進行多場演講、座談會。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

AI不只帶動製造業 還要讓服務業一起賺

▲江啟臣提出「會展經濟168方案」，希望將製造業與觀光、住宿、餐飲、伴手禮等產業串聯起來。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

看懂國際趨勢 才能打造下一個明星產業

完整的製造生態系 是台中最大優勢

▲江啟臣曾向AIT處長谷立言提出建議，希望台美未來產業合作聚焦在機器人與無人載具。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

▲江啟臣認為台中的產業鏈相當完整，當下最需要的是升級與國際合作。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

要訂單更要技術 讓台中成美國最可靠夥伴

儘管台中市人口持續正成長，但普遍低薪的事實一直為人詬病，代表國民黨參選台中市長的江啟臣坦言，低薪的結構性原因是服務業比例高、傳產多，別人酸他「打造臺灣旗艦城」的政見像漫步雲端，他卻說「越在地越國際」不會只是口號，例如「台灣機器人製造之都」的構想，就是以AI與機器人產業作為台中下一波發展引擎，帶動傳統產業升級、吸引國際合作，才能讓產業成長真正回饋到勞工薪資。江啟臣指出，台中擁有全台最完整的機械、工具機、精密機械及零組件產業鏈，若能結合國際AI軟體大廠與本地製造實力，就有機會讓AI真正落地，打造台中成為全球製造機器人的重要基地。「產業升級、沒有被淘汰、有訂單、有市場，企業才有可能替員工加薪。」他認為產業升級的目的從來不只是企業獲利，創造更多訂單、拓展市場，就有實力提高薪資。他強調傳產要轉型，勞工同樣需要升級，因此規劃成立「AI賦能學院」，由市府整合企業與大學資源，提供免費AI與數位技能課程，讓勞工完成訓練後取得認證，成為未來升遷、加薪的重要資歷。他希望打造的城市不只是企業升級，更是人才升級，讓整個台中共同受益。除了製造業，江啟臣更把目光放在占台中6成就業人口的服務業。江啟臣指出，「只有工廠、沒有展場」是過去台中最大的問題，企業把產品做好後，必須送到台北甚至國外參展，商機與人潮跟著流失。如今台中國際會展中心已正式啟用，台中終於具備「前店後廠」的完整條件。他提出「會展經濟168方案」，希望將製造業與觀光、住宿、餐飲、伴手禮等產業串聯起來。他指出，會展中心每場4天展覽可吸引8、9萬人，一年若舉辦50多場展覽，可望帶來近500萬人次造訪，若能有效導流，就能讓整座城市受惠。未來市府將成立專案辦公室，整合旅宿、餐飲、交通、觀光等資源，打造城市迎賓方案，讓到台中的國內外買主，不只是參展、看展，更願意留下來住宿、旅遊、消費，甚至延伸到中彰投共同觀光聯盟，放大會展經濟效益。談到為何選擇AI與機器人作為發展方向，江啟臣認為，地方產業政策不能只看眼前，更要放眼全球市場需求。他以台積電成為護國神山為例，不只是因為台灣很努力，更重要的是全球對半導體需求大幅增加。「今天如果全世界不需要晶片，再怎麼投資都沒有用。」因此，城市要打造下一個明星產業，必須建立在國際趨勢上，同時結合自身優勢。台中擁有完整製造業基礎，AI、機器人正是全球快速成長的新市場，兩者結合，就是台中未來最重要的發展方向。他回到那個不喜歡譁眾取寵的江啟臣，直白地說「我不一定把它稱為下一座護國神山，但我相信，它會是台中傳統產業升級最重要的一條路。」江啟臣透露，他曾向美國在台協會（AIT）處長谷立言提出建議，希望台美未來產業合作聚焦兩大方向：機器人與無人載具。近來外界常聚焦無人機的攻防，但他認為，真正的市場是範圍更廣泛的無人載具，無論是空中、海上、水下、陸地，例如各種非人形機器人、自駕車，都屬於未來的重要產業。他進一步說明，AI能讓設備變得更聰明，但沒有實體載具就無法真正落地。從機械結構、金屬加工、精密零件、工具機、航太材料到光學元件，這些正是台中最擅長的領域，也是AI機器人最需要的硬體能力。「AI負責大腦，台中負責身體。」無論是一顆螺絲、一個關節、一套減速機，甚至整體機構設計，台中都具備完整供應鏈，這正是其他城市難以複製的競爭力。面對全球非紅供應鏈重組，江啟臣認為美國勢必尋找值得信任的新夥伴，台灣正是最佳選擇！他曾向谷立言表示，美國若要推動再工業化，不可能短時間內把完整製造能力搬回本土，相較之下，台中擁有成熟完整的製造生態系，更適合成為合作夥伴。「我們不是要把整個產業搬到美國，而是在台中幫美國製造。」他認為，台中的產業鏈不是台積電，多屬於中小企業，不可能整批外移，美方若能提供技術與市場，台中的中小企業就能憑藉完整供應鏈快速投產、互利合作。江啟臣強調，台中產業真正需要的兩個要件是「技術」與「市場」。只要掌握這兩項關鍵資源，憑藉台中扎實的產業實力與完整供應鏈，不僅能帶動傳統產業全面升級，也有機會讓台中成為全球AI機器人與無人載具製造的重要基地，讓世界不只看見台灣，更看見台中的競爭力。