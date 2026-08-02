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史庫柏選秀第9輪才中選 球探報告評價兩極

史庫柏當年球種評分曝光 招牌變速球被認定「平庸」

史庫柏到底有多強？核心優勢解析

史庫柏變速球太噁心！數據證明一切

現役最強左投、2屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）稍早震撼加盟洛杉磯道奇，引發全世界棒壇關注，實際上，史庫柏最初並非是頂級新秀，2018年選秀第9輪、第255順位才被老虎選進，但僅用不到2年就登上大聯盟，2024年正式破繭而出，先發31場豪取18勝、防禦率僅2.39，拿下生涯首座賽揚獎，主要就是靠著「無敵武器」變速球，近2季揮空率都超過40%，球種價值（Pitch Run Value）+25更高居全大聯盟第一。史庫柏2017年就曾參與選秀，一路落到第29輪才中選，於是返回西雅圖大學，隔年畢業後再度參選。攤開當時球探報告，雖然認為身高190公分、100公斤的史庫柏天賦亮眼，但評價極度兩極。其主因，在於史庫柏大一就接受Tommy John手術，導致球探對其健康耐用度抱持高度疑慮；加上控球不佳，最終第9輪、第255順位才被老虎選走。小聯盟初期的球探報告也顯示，史庫柏四縫線速球獲得55–60分、滑球55–60分，被視為主力變化球種，變速球僅有平庸的45–50分，控球則為45–50分，預測天花板是大聯盟3、4號先發投手，甚至只能是長中繼投手。球探當時評語：「具備極佳的跨步角度與隱蔽性，四縫線尾勁十足。但若無法提升第3球種（變速球）的品質與改善控球精度，難以在大聯盟先發輪值中長期生存。」史庫柏職棒生涯轉捩點，發生在2022年底進行屈肌腱手術。2023年7月復出後，他的球威與控球呈現超進化，從剛進小聯盟時平均速球約94英里，到了2024、2025年，先發均速直接暴衝至98英里，甚至在比賽第9局還能飆出103英里極速火球。此外，史庫柏成績進化核心關鍵，在於變速球從當年球探眼中的平庸球種，進化為全大聯盟球種價值（Pitch Run Value）最高的超級大殺器，配合具備高轉速的伸卡球與四縫線直球，帶來極佳高位共軌效果。從Statcast與進階數據直接展現打者對這顆變速球有多麼無能為力，球種價值（Pitch Run Value）+25，2024-2025年球季高居全大聯盟所有投手「單一球種」第一名，等於光是這顆球種，就替老虎守下難以計數的分數。此外，這顆球種揮空率（Whiff%）高達47%，等於每2次打者對這顆變速球揮棒，就有近1次會揮空，對於一顆使用率超過25%主力球種來說，這近乎無敵的揮空率，讓打者就算勉強摸到球，基本上也只能打成軟弱無力的地滾球，其追打率甚至超過38%，也顯見其價值。