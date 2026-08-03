近日姚元浩在實境節目《嗨！營業中》的表現，受到討論。他玩遊戲時拿球丟曾沛慈的舉動被粉絲罵翻，但這並非姚元浩首次和團隊成員起衝突；他之前也曾2度與鬼鬼（吳映潔）在廚房大吵，第1次爭執導致鬼鬼落淚，第2次爭執姚元浩則直接鐵著臉對鬼鬼說：「我真的是越來越想揍妳，我認真講。」讓觀眾覺得這已經不是在開玩笑，質疑姚元浩情緒控管能力差。
姚元浩趕鬼鬼出廚房 她氣到當場掉眼淚
姚元浩是《嗨！營業中》（第一季原為《來吧！營業中》）固定班底，1至7季全都有參與，許多觀眾認為他是團隊中不可或缺、最吃苦耐勞的存在，但也有人認為他個性太過固執、我行我素，經常和別人發生衝突。在這7季節目中，姚元浩就曾2度跟鬼鬼大吵。
首度爭執發生在第1季時，鬼鬼擔任外場服務生，跑進內場告知客人希望用3個橘色盤子裝盤，但姚元浩表示廚房已經沒有橘色盤子，會統一用白盤來裝，鬼鬼覺得這樣不符合客人要求，結果姚元浩直接叫她出去：「從早到晚我就跟你說廚房你不要進來，你現在是外場的，你進來廚房幹嘛？」鬼鬼解釋自己在外場已經沒事做了，結果姚元浩回她一句「那關我屁事喔」，讓鬼鬼瞬間氣哭。
姚元浩藏不住怒火 冷臉罵鬼鬼：我越來越想揍妳
第2次大吵是發生在今年2月播出的第6季中，鬼鬼洗菜洗到一半，又重新回去抓份量，姚元浩認為第一批洗過的海菜已經軟了，建議新舊批分開洗，口感才不會差別太大，結果鬼鬼一直反覆說她自己會處理，叫姚元浩不要管她。姚元浩這時忍不住暴怒，公開嗆聲鬼鬼：「我真的是越來越想揍妳，我認真講。」
這尷尬情況讓來幫忙的Vicky嚇到，忍不住問姚元浩：「你們每一集都會吵架嗎？」姚元浩則稱這是在溝通，不是吵架，但很顯然廚房的氣氛已經降至冰點。而該集播出後，也有網友在Dcard發文，認為姚元浩在節目上講出這種話實在不妥：「我覺得就這樣爆出這句話太暴力，也不好看、不好笑。」姚元浩也因此被貼上脾氣不佳、易怒的負面標籤。
姚元浩粉絲幫反駁 認為鬼鬼個性也有問題
不過也有姚元浩的粉絲幫忙反駁，認為兩次爭執其實都是鬼鬼的問題，「不欣賞鬼鬼個性，每次都要狡辯，然後又自以為，什麼都要反駁，什麼都要爭」、「外場確實就留在外場就好，幹嘛一直要進廚房吵架」、「姚講話是很難聽沒錯，但感覺也是被鬼鬼逼到不行了」、「我覺得他們兩個超不適合一起錄影，說話都很衝」。
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姚元浩是《嗨！營業中》（第一季原為《來吧！營業中》）固定班底，1至7季全都有參與，許多觀眾認為他是團隊中不可或缺、最吃苦耐勞的存在，但也有人認為他個性太過固執、我行我素，經常和別人發生衝突。在這7季節目中，姚元浩就曾2度跟鬼鬼大吵。
首度爭執發生在第1季時，鬼鬼擔任外場服務生，跑進內場告知客人希望用3個橘色盤子裝盤，但姚元浩表示廚房已經沒有橘色盤子，會統一用白盤來裝，鬼鬼覺得這樣不符合客人要求，結果姚元浩直接叫她出去：「從早到晚我就跟你說廚房你不要進來，你現在是外場的，你進來廚房幹嘛？」鬼鬼解釋自己在外場已經沒事做了，結果姚元浩回她一句「那關我屁事喔」，讓鬼鬼瞬間氣哭。
第2次大吵是發生在今年2月播出的第6季中，鬼鬼洗菜洗到一半，又重新回去抓份量，姚元浩認為第一批洗過的海菜已經軟了，建議新舊批分開洗，口感才不會差別太大，結果鬼鬼一直反覆說她自己會處理，叫姚元浩不要管她。姚元浩這時忍不住暴怒，公開嗆聲鬼鬼：「我真的是越來越想揍妳，我認真講。」
這尷尬情況讓來幫忙的Vicky嚇到，忍不住問姚元浩：「你們每一集都會吵架嗎？」姚元浩則稱這是在溝通，不是吵架，但很顯然廚房的氣氛已經降至冰點。而該集播出後，也有網友在Dcard發文，認為姚元浩在節目上講出這種話實在不妥：「我覺得就這樣爆出這句話太暴力，也不好看、不好笑。」姚元浩也因此被貼上脾氣不佳、易怒的負面標籤。
姚元浩粉絲幫反駁 認為鬼鬼個性也有問題
不過也有姚元浩的粉絲幫忙反駁，認為兩次爭執其實都是鬼鬼的問題，「不欣賞鬼鬼個性，每次都要狡辯，然後又自以為，什麼都要反駁，什麼都要爭」、「外場確實就留在外場就好，幹嘛一直要進廚房吵架」、「姚講話是很難聽沒錯，但感覺也是被鬼鬼逼到不行了」、「我覺得他們兩個超不適合一起錄影，說話都很衝」。