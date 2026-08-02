睡前滑手機、喝酒助眠、吃宵夜，你中了幾項？不少人以為只是日常習慣，卻可能默默傷害腎臟健康。腎臟專科醫師洪永祥提醒，腎臟並非一夕之間壞掉，而是長年累積不良生活習慣所致，其中「睡前1小時」更是護腎關鍵時刻。他整理出「睡前10大傷腎行為排行榜」，從睡前滑手機、喝酒、吃重鹹宵夜，到亂吞止痛藥，全都可能加速腎功能惡化，第一名更是許多人天天都在做的習慣，千萬別輕忽。
腎臟科醫師公布「睡前10大傷腎行為排行榜」
洪永祥在粉專提醒，腎臟除了負責代謝廢物，還肩負調節血壓、水分與電解質平衡等重要功能，若睡前經常出現錯誤習慣，長期下來恐增加慢性腎臟病、急性腎損傷等風險。
第10名：密閉空間長時間點香氛蠟燭、線香
洪永祥表示，不少人喜歡睡前點香氛蠟燭或線香助眠，但若在密閉空間長時間燃燒，可能產生PM2.5及揮發性有機物（VOCs）。雖然腎臟不是直接過濾空氣毒素，但長期吸入污染物容易造成慢性發炎與氧化壓力，增加血管負擔，間接影響腎臟健康。建議使用香氛產品時保持室內通風，不宜整晚燃燒。
第9名：有尿意卻一直憋尿
許多人睡前嫌麻煩，明明有尿意卻硬撐不上廁所，洪永祥指出，偶爾憋尿未必立即傷腎，但若長期養成習慣，容易造成膀胱功能異常，增加泌尿道感染風險。一旦細菌沿輸尿管逆行感染，引發腎盂腎炎，就可能直接傷害腎臟，睡前最好先排空膀胱，也能減少半夜頻尿影響睡眠。
第8名：冷氣開太冷、睡眠環境過冷
炎炎夏日不少人喜歡把冷氣調到很低溫，但洪永祥提醒，長時間處於過冷環境，容易刺激交感神經，使血管收縮、血壓升高，也可能影響深層睡眠品質。長期睡眠不足與高血壓、代謝異常都有關聯，而高血壓更是慢性腎臟病的重要危險因子，建議睡眠環境維持室溫24至26度最舒適。
第7名：睡前沖冷水澡
夏天流汗後直接沖冷水澡雖然很舒服，但洪永祥表示，冷水刺激會使血管快速收縮、心跳加快，若本身有高血壓、心血管疾病，或劇烈運動後大量流汗，突然沖冷水更容易增加身體負擔。建議運動後先補充水分並休息片刻，再以溫水洗澡，有助身體放鬆，也較不易影響睡眠。
第6名：睡前高強度運動卻沒補充水分
規律運動有助健康，但若睡前進行高強度跑步、重訓等劇烈運動，又沒有適時補充水分，可能因脫水增加腎臟負擔，嚴重甚至引發橫紋肌溶解症，造成急性腎損傷。洪永祥提醒，睡前應避免挑戰高強度運動，並記得適量補水，讓身體有足夠恢復時間。
第5名：睡前一直滑手機、追劇
不少人睡前一定要滑手機、追劇才肯睡，但洪永祥指出，手機、平板發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，使大腦維持興奮狀態，容易延後入睡、降低睡眠品質。長期睡眠不足會造成夜間血壓無法正常下降，增加高血壓及慢性腎臟病風險。建議睡前至少30分鐘放下手機，讓身體進入休息模式。
第4名：睡前大量喝水、喝濃茶或咖啡
不少人認為多喝水可以護腎，因此睡前猛灌水，其實反而容易半夜頻尿、睡眠中斷。洪永祥表示，真正護腎應該是白天均勻補充水分，而不是睡前一次大量飲水。另外，濃茶、咖啡中的咖啡因也容易刺激神經、影響睡眠品質，建議睡前若口渴，只需少量補充即可。
第3名：睡前吃泡麵、鹹酥雞等重鹹宵夜
泡麵、鹹酥雞、滷味等宵夜含有大量鈉，長期高鈉飲食容易造成水分滯留、血壓升高，增加腎小球壓力，甚至導致蛋白尿，加速腎功能惡化。洪永祥提醒，若睡前真的肚子餓，應選擇未加工、低鹽的天然食物，避免讓腎臟整晚都處於高負擔狀態。
第2名：睡前喝酒助眠
很多人以為睡前喝點酒比較好睡，但洪永祥表示，酒精只是讓人「比較快睡著」，卻會破壞後半夜深層睡眠，容易頻繁醒來，也會抑制抗利尿激素分泌，增加夜尿次數。長期飲酒更與高血壓、高尿酸及慢性腎臟病風險增加有關，並不建議把酒精當成助眠工具。
第1名：睡前自行吞止痛藥
洪永祥指出，臨床上最常見的傷腎習慣，就是睡前自行服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），例如Ibuprofen、Diclofenac、Naproxen等，這類藥物會抑制前列腺素生成，使腎臟血流下降，若同時合併脫水、高齡或本身已有慢性腎病，更可能引發急性腎損傷，甚至急性腎衰竭。若經常需要吃止痛藥，應就醫找出真正病因，而非長期自行服藥。
洪永祥表示，很多腎臟疾病都是多年累積形成，真正的護腎方法不是依賴補品，而是從每天生活細節做起，包括少鹽、少酒、不亂吃止痛藥、維持規律睡眠，以及適量補充水分，才能降低腎臟負擔，延緩腎功能老化。
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洪永祥在粉專提醒，腎臟除了負責代謝廢物，還肩負調節血壓、水分與電解質平衡等重要功能，若睡前經常出現錯誤習慣，長期下來恐增加慢性腎臟病、急性腎損傷等風險。
第10名：密閉空間長時間點香氛蠟燭、線香
洪永祥表示，不少人喜歡睡前點香氛蠟燭或線香助眠，但若在密閉空間長時間燃燒，可能產生PM2.5及揮發性有機物（VOCs）。雖然腎臟不是直接過濾空氣毒素，但長期吸入污染物容易造成慢性發炎與氧化壓力，增加血管負擔，間接影響腎臟健康。建議使用香氛產品時保持室內通風，不宜整晚燃燒。
第9名：有尿意卻一直憋尿
許多人睡前嫌麻煩，明明有尿意卻硬撐不上廁所，洪永祥指出，偶爾憋尿未必立即傷腎，但若長期養成習慣，容易造成膀胱功能異常，增加泌尿道感染風險。一旦細菌沿輸尿管逆行感染，引發腎盂腎炎，就可能直接傷害腎臟，睡前最好先排空膀胱，也能減少半夜頻尿影響睡眠。
第8名：冷氣開太冷、睡眠環境過冷
炎炎夏日不少人喜歡把冷氣調到很低溫，但洪永祥提醒，長時間處於過冷環境，容易刺激交感神經，使血管收縮、血壓升高，也可能影響深層睡眠品質。長期睡眠不足與高血壓、代謝異常都有關聯，而高血壓更是慢性腎臟病的重要危險因子，建議睡眠環境維持室溫24至26度最舒適。
夏天流汗後直接沖冷水澡雖然很舒服，但洪永祥表示，冷水刺激會使血管快速收縮、心跳加快，若本身有高血壓、心血管疾病，或劇烈運動後大量流汗，突然沖冷水更容易增加身體負擔。建議運動後先補充水分並休息片刻，再以溫水洗澡，有助身體放鬆，也較不易影響睡眠。
第6名：睡前高強度運動卻沒補充水分
規律運動有助健康，但若睡前進行高強度跑步、重訓等劇烈運動，又沒有適時補充水分，可能因脫水增加腎臟負擔，嚴重甚至引發橫紋肌溶解症，造成急性腎損傷。洪永祥提醒，睡前應避免挑戰高強度運動，並記得適量補水，讓身體有足夠恢復時間。
第5名：睡前一直滑手機、追劇
不少人睡前一定要滑手機、追劇才肯睡，但洪永祥指出，手機、平板發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，使大腦維持興奮狀態，容易延後入睡、降低睡眠品質。長期睡眠不足會造成夜間血壓無法正常下降，增加高血壓及慢性腎臟病風險。建議睡前至少30分鐘放下手機，讓身體進入休息模式。
第4名：睡前大量喝水、喝濃茶或咖啡
不少人認為多喝水可以護腎，因此睡前猛灌水，其實反而容易半夜頻尿、睡眠中斷。洪永祥表示，真正護腎應該是白天均勻補充水分，而不是睡前一次大量飲水。另外，濃茶、咖啡中的咖啡因也容易刺激神經、影響睡眠品質，建議睡前若口渴，只需少量補充即可。
第3名：睡前吃泡麵、鹹酥雞等重鹹宵夜
泡麵、鹹酥雞、滷味等宵夜含有大量鈉，長期高鈉飲食容易造成水分滯留、血壓升高，增加腎小球壓力，甚至導致蛋白尿，加速腎功能惡化。洪永祥提醒，若睡前真的肚子餓，應選擇未加工、低鹽的天然食物，避免讓腎臟整晚都處於高負擔狀態。
第2名：睡前喝酒助眠
很多人以為睡前喝點酒比較好睡，但洪永祥表示，酒精只是讓人「比較快睡著」，卻會破壞後半夜深層睡眠，容易頻繁醒來，也會抑制抗利尿激素分泌，增加夜尿次數。長期飲酒更與高血壓、高尿酸及慢性腎臟病風險增加有關，並不建議把酒精當成助眠工具。
第1名：睡前自行吞止痛藥
洪永祥指出，臨床上最常見的傷腎習慣，就是睡前自行服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），例如Ibuprofen、Diclofenac、Naproxen等，這類藥物會抑制前列腺素生成，使腎臟血流下降，若同時合併脫水、高齡或本身已有慢性腎病，更可能引發急性腎損傷，甚至急性腎衰竭。若經常需要吃止痛藥，應就醫找出真正病因，而非長期自行服藥。
洪永祥表示，很多腎臟疾病都是多年累積形成，真正的護腎方法不是依賴補品，而是從每天生活細節做起，包括少鹽、少酒、不亂吃止痛藥、維持規律睡眠，以及適量補充水分，才能降低腎臟負擔，延緩腎功能老化。