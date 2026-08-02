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▲在《英雄聯盟》早期年代，玩家必須自己在房間裡「爭取」想玩的路線。（圖／取自PTT）

「midf」、「下滿」 《LOL》老玩家才懂的喊路術語

統神重溫《LOL》經典服！被分輔助直接喊「mid」

LOL《英雄聯盟》經典服近期重新掀起玩家討論，不過相較於舊英雄、舊地圖、舊符文與經典玩法，不少老玩家真正懷念的，是遊戲開始前那段如今已經消失的「開場儀式」，當年進入選角房後，聊天室往往瞬間熱鬧起來，玩家爭先恐後表明自己想玩的路線，「ad、jg、mid f」等術語連發，短短幾秒就可能決定一場遊戲的分工，反而成為LOL經典服重生後，最被回憶的話題。對現在玩家而言，進入《英雄聯盟》後選擇位置已經是配對流程的一部分，但在早期年代，玩家必須自己在房間裡「爭取」想玩的路線，有人打字喊中路、有人搶上路，也有人直接表明要打野或下路，若同一條路出現多人競爭，就得在聊天室裡自行協調。在當時的環境下，「進房喊路」成為不少老玩家記憶中的特殊風景，因而衍生出很多術語，像是「midf」，意思是「mid first」；還有「下滿」，意思是「下路和輔助雙排」等，甚至有時因為網速問題，玩家要複製聊天室內喊路的紀錄，來爭取自己想打的路線。《英雄聯盟》的選角制度歷經多次變革，早期積分賽主要靠玩家進房後自行協調位置，之後拳頭推出「Team Builder」等機制，開始嘗試讓玩家在進入遊戲前選擇想玩的角色與位置，2016年S6賽季再進一步導入「位置選擇」配對機制，玩家可在排隊時設定主要與次要位置，從此大幅降低進房後搶路、喬位置的情況，也讓「喊路」逐漸成為老玩家的時代記憶。而近期「亞洲統神」張嘉航也跑到韓服重溫經典服，而在經典服依舊會先配對位置的情況下，統神被安排為隊伍輔助，他先是在實況中大喊「我怎麼是輔助啊」，隨後接納聊天室意見，直接選擇酒桶，並在聊天室打出「mid」，並表示「以前的《英雄聯盟》本來就是這樣玩啊」，讓粉絲們笑喊「完美復刻」、「這才是經典服該有的還原。」「進房喊路」之所以逐漸走入歷史，背後不只是遊戲機制進化，更與當時的玩家體驗有關，位置分配全靠玩家自行協調，經常出現搶路、爭執、消極選角甚至故意搗亂等情況，一旦有人不願配合，整場遊戲還沒開始就可能陷入僵局；因此「進房喊路」雖然可以懷舊、回憶滿滿，但基本上已是不可能回歸的事實，也呼籲玩家仍要遵循系統分配路線遊玩。