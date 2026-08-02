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外交部回應：將持續與相關部會滾動檢討 以維持我國利益

巴紐外長突襲關閉我駐館 台灣暫停購買巴紐現貨LNG反制

外交部日前宣布，因應巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）片面突襲關閉台北經濟辦事處，台灣已停止在現貨市場購買巴紐供應的液化天然氣（LNG）。然而，巴紐媒體隨後揭露，巴紐石油部長仍堅稱該國天然氣出口穩定，且其和台灣的長約將持續履行至2030，並再喊奉行一中原則。對此，外交部今（2）日發聲，會滾動評估我國進口能源配置，確保國家利益。針對我方暫停購買巴紐的現貨天然氣，巴紐媒體近日報導，巴紐石油部長馬拉迪納（Jimmy Maladina）宣稱，台灣將繼續履行LNG長期供貨合約直到2030年，並急向大眾保證，巴紐的LNG出口依然穩定、安全。值得注意的是，巴紐不僅在同一篇報導中重申奉行中國的「一中原則」，還引述中國駐巴紐大使楊曉光表示，在台灣停止購買液化天然氣後，中國已準備好從巴紐進口液化天然氣。針對該報導，外交部今火速回應指出，外交部將持續與政府相關部會依既有機制滾動式檢討評估整體進口能源配置，以確保我國能源安全等國家利益。針對媒體報導巴布亞紐幾內亞官員等外界相關發言，外交部不予評論。巴紐於7月中旬片面關閉我駐館，外交部長林佳龍表示，是巴紐的外交部長根據個人利益而突襲，外交部則強調我駐處仍維持正常運作，隨後於28日宣布，台灣已在國際LNG的現貨市場上，停止購買來自巴紐的天然氣，並認為此舉將對巴紐經濟造成重大影響。巴紐供應台灣約不到一成的天然氣，現貨市場上仍可轉向其他來源購買。