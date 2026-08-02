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針對近日網路謠傳指稱衛福部食藥署今（115）年5月就已接獲中聯油脂案相關油品異常情形通報，食藥署今（2）日澄清，5月並未接獲任何與此案相關通報，絕無外界所稱「隱瞞」、「蓋牌」或「早已知情卻延後處理」等情事。食藥署說明，此案是在6月30日下午4時6分接獲中聯油脂通報後始獲知，並於7月1日立即會同地方衛生局啟動稽查、流向追查、檢驗及下架等相關措施，並即時對外說明及公布處理情形。中聯公司雖早已知悉油品異常情形，卻未即時依法向主管機關通報，於7月7日台中市政府予以罰鍰300萬元，食藥署則於同日針對惡意延遲通報的中聯公司予以重罰1億6520萬元，相關法律責任現由司法機關依法偵辦及審理中。食藥署重申，此案各項處置均依實際接獲通報及檢驗結果依法辦理，絕無外界所稱「隱瞞」、「蓋牌」或「早已知情卻延後處理」等情事，呼籲各界應以事實為依據，切勿以訛傳訛。