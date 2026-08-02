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民眾黨今（2）日於台中舉辦黨員代表大會與七週年黨慶活動，台中市長盧秀燕特別到場致詞，強調自己以市長身分歡迎民眾黨到台中「收到了嗎？」並表示藍白兩黨合則兩利、分則兩害，「藍白合堅定前行」，更不忘痛批民進黨執政荒腔走板、胡作非為，最後高呼「2026 全民倒閣，2028全民倒賴！」盧秀燕今日特別出席民眾黨七週年黨慶活動，致詞時表示，首先以市長身分，歡迎民眾黨來到台中，「收到了嗎？」第二，民眾黨是個年輕、有理想的政黨，祝福七週年生日快樂。第三，台中市是全國第一個藍白合作示範區，所以黨慶來台中來對了；第四，民進黨對藍白兩黨合作挑撥分化，合則兩利、分則兩害，「藍白合堅定前行」。盧秀燕說，藍白兩黨都是為了國家、人民而成立，努力奮鬥，但從最近致癌油可以看得出來，民進黨整個執政不但荒腔走板，而且胡作非為。所以國會要倒閣不容易，因為憲政上的限制，但是今年年底有大選，2026所有的民眾大家出來投票，高呼「2026 全民倒閣，2028全民倒賴！」