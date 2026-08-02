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▲周興哲《Odyssey•Stars 旅程•星空》世界巡迴演唱會上海站再升級，首場門票開賣即秒殺。（圖／星空飛騰提供）

歌手周興哲替電影《蜘蛛人：重生日》演唱片尾曲〈All For You〉，MV正式突破YouTube 1千萬觀看，距離歌曲發行僅約兩週時間，周興哲開心表示，自己從小就是蜘蛛人迷，沒想到長大後竟有機會和最喜歡的英雄合作，興奮直呼：「感謝蜘蛛人帶我飛！」此外，《Odyssey‧Stars 旅程‧星空》世界巡迴演唱會上海站，從場館規格到票房表現也全面升級。周興哲在音樂、戲劇圈表現亮眼，近日替電影《蜘蛛人：重生日》演唱片尾曲〈All For You〉，獲得許多影迷喜愛。而歌曲MV在YouTube 正式突破1千萬觀看，創下周興哲歷來發行歌曲中最快突破千萬觀看的紀錄。對此，周興哲得知消息後開心表示，自己從小就是蜘蛛人迷，沒想到長大後竟有機會和最喜歡的英雄合作，興奮直呼：「感謝蜘蛛人帶我飛。」另外，周興哲《Odyssey•Stars 旅程•星空》世界巡迴演唱會上海站再升級，不到1年再回到可容納3萬名觀眾的虹口足球場舉辦，首場門票開賣即秒殺，主辦單位火速宣布加開第二場，展現驚人的票房號召力。演唱會從場館規格到票房表現全面升級，為了迎接上海站演出，周興哲近期也持續投入彩排，希望在舞台、燈光、視覺效果及演出內容全面升級，帶給歌迷更震撼、更難忘的演唱會體驗。然而，就在好消息連連來到之際，經紀公司也表示近來社群平台出現不實貼文，團隊已著手蒐證，同時呼籲外界讓焦點回歸電影、戲劇與音樂本身，共同支持好作品。