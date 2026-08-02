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娛樂用途將全面禁止 僅限醫療及研究使用

禁售未成年、孕婦 禁止設點及廣告行銷

無照營業恐面臨刑責 非法使用也將受罰

泰國政府擬大幅收緊大麻管理政策。泰國公共衛生部已完成《大麻管制法》（Cannabis Control Act）草案，將把大麻用途嚴格限制於醫療與學術研究，並全面禁止娛樂性使用及相關廣告宣傳，草案近期將送交內閣審議。若順利通過，將終結泰國自2022年大麻除罪化後長達數年的法規空窗期。綜合《Nation Thailand》及曼谷郵報報導，泰國傳統與替代醫學部（Department of Thai Traditional and Alternative Medicine，DTAM）完成《大麻管制法》草案，目的是建立完整的監管制度，涵蓋大麻從種植、生產、進出口到販售等整個供應鏈，並加強公共衛生保障。DTAM副總幹事提萬．塔尼拉特（Tewan Thaneerat）表示，新法將設立由公共衛生部長擔任主席的「國家大麻委員會」，統籌制定全國大麻政策與監管措施，填補大麻自2022年6月被移出毒品管制名單後所產生的法規漏洞。根據草案，大麻及其萃取物未來僅能用於醫療治療，且必須由具執照的醫療專業人員開立處方並全程監督，或供經政府核准的學術研究使用，不得再作為娛樂用途。此外，所有從事大麻種植、生產、進出口及販售等商業活動的業者，都必須向DTAM申請有效期限3年的許可證。不過，大麻中不具精神活性成分的根、枝幹、莖、葉片及種子等部位，以及依法提供醫療用途的大麻使用，則可免於申請許可。草案也大幅強化販售限制，禁止向未滿20歲者、孕婦及哺乳期婦女販售大麻產品。同時，大麻販售場所不得設置於寺廟、學校、宿舍、公園、動物園及遊樂園等地點附近，以降低接觸機會。為避免刺激娛樂性消費，草案也明定禁止大麻花、樹脂及吸食器具等相關產品的廣告、促銷與行銷活動。針對違規行為，新法草案訂有刑責與罰鍰。未經許可從事大麻種植、生產、進出口或販售，或違法販售給禁止對象者，將面臨監禁及罰款；個人在未經核准的醫療用途之外使用大麻，也可能遭處罰鍰。DTAM署長龐薩通．波克彭迪（Pongsathorn Phokphermdee）表示，草案已完成公眾諮詢程序，並於7月20日提交公共衛生部長帕塔納．蓬帕（Pattana Promphat）審閱，預計近期送交內閣討論。泰國於2022年6月將大麻自毒品管制名單移除，成為亞洲首個大幅放寬大麻管制的國家，當時在缺乏配套法規下，大麻商店迅速遍布全國，娛樂性使用也大幅增加。政府此後多次試圖透過行政命令加強管理，但完整立法始終未能完成。外界普遍認為，此次《大麻管制法》若順利通過，將代表泰國大麻政策正式由全面開放轉向嚴格監管，以醫療用途為核心，並大幅限縮娛樂性市場的發展。