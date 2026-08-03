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4顆流心奶黃月餅 餅皮印上皮克敏圖案

▲「皮克敏 流心奶黃月餅禮盒」，將2026年8月3日開始販售，一盒售價599元。（圖／傑仕登提供）

隨機貼紙共7款 月餅飾品皮克敏登場

▲皮克敏流心奶黃月餅禮盒，除了有4顆月餅外，還會隨機附贈 「月餅飾品皮克敏貼紙 」1張。（圖／傑仕登提供）

A11預購者11點取貨 須本人帶證件

🟡 「皮克敏 流心奶黃月餅禮盒」販售資訊

可愛的皮克敏變成月餅了！今年中秋節即將於9/25登場，當天與9/28教師節相連，加上週末形成4天連假，預計將掀起一波中秋遊玩潮，不少人已經開始準備送禮的選項了，那千萬不能錯過以人氣「皮克敏」為主題打造的「皮克敏 流心奶黃月餅禮盒」，今（3）日起於全台7-ELEVEN門市及新光三越台北信義新天地A11的「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」開賣，每盒售價599元。禮盒內除了有4顆流心奶黃月餅，還會隨機附贈1張「月餅飾品皮克敏貼紙」，共推出7款設計，數量有限、售完為止。「皮克敏 流心奶黃月餅禮盒」採手提式禮盒設計，外盒以清新草綠色及米白色為主色，搭配紅色、黃色、藍色等皮克敏角色，以及花朵、葉片等植物元素，呈現皮克敏系列自然氣息的風格。禮盒內共有4顆流心奶黃月餅，每顆重量約55公克，月餅表面印有皮克敏圖案，切開後可看見流心奶黃內餡。禮盒內會隨機附贈1張「月餅飾品皮克敏貼紙」，讓玩家品嘗月餅之餘，也能收藏限定周邊。隨盒附贈的「月餅飾品皮克敏貼紙」共有7款設計，分別以藍色、黃色、紅色、粉紅色、白色、岩石及冰凍皮克敏為主角，每隻皮克敏都戴上結合月餅元素的飾品，貼紙採隨機方式附贈，每盒僅有1張，無法指定款式。傑仕登任天堂授權商品旗艦中心先前曾於7月3日至7月6日開放預購，每人單筆最多預購5盒，且同一身分證件於活動期間僅能預購一次，目前預購已經截止。完成預購的消費者，可自8月3日上午11時起，前往新光三越台北信義新天地A11館3樓取貨。取貨時須由本人攜帶預購單，以及原先登記的有效身分證件正本，經工作人員核對後才能領取，不接受代領、轉讓或更換領取人，現場也將依人流狀況進行分流。沒有預購也沒關係，8月3日起可前往全台7-ELEVEN門市或傑仕登任天堂授權商品旗艦中心購買，各家門市的實際到貨時間及庫存可能不同，仍以門市現場販售狀況為準。📌 開賣日期：2026年8月3日起📌 售價：每盒599元📌 內容：流心奶黃月餅4顆、隨機貼紙1張（貼紙款式共7款，無法指定）📌 販售地點：全台7-ELEVEN門市、傑仕登任天堂授權商品旗艦中心