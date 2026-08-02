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▲清水良太郎（右）6月5日和父親清水章一同在「爆笑！親子模仿」演唱會演出，成為父子最後一次同台。（圖／清水良太郎IG@shimizu_ryotaro815）

日本男星清水良太郎為知名搞笑藝人，也是模仿天王清水章的第三個兒子，與女神深田恭子的姐弟戀轟動一時，他今（2）日傳出在自家寓所猝逝，終年37歲，身後留下老婆和一名女兒，經紀公司已經證實此消息，警方目前朝輕生方向調查。據日媒報導，昨天晚間，清水亮太郎被人發現在家中失去意識，警方接獲報案到現場，確認男子已經死亡，初步判定為輕生過世，所屬的經紀公司Oricon News僅確認訊息為真，並沒有透露其他細節。清水良太郎生前和許多女星爆出緋聞，且多為姐弟戀，2009年被媒體爆料和深田恭子半同居，2011年傳出與大12歲觀月亞里莎熱絡交往，也曾經和大塚千弘共演音樂劇而有過一段情，此外，清水良太郎2013年還疑似勾搭上已婚女星新山千春，直到2016年才和圈外女性結婚並育有一女。演藝事業方面，清水良太郎2006年在NHK大河劇《光明辻》中首次於螢幕亮相，後來出演TBS電視劇《極道鮮師》第三季和《錘子秀！》等作品，也以模仿藝人的身分參與多檔綜藝節目，2017年至2021年間，他因為涉嫌賭博、吸毒和家暴退出演藝圈，2024年才復出，今年6月初與父親清水章共同舉辦「爆笑！親子模仿」演唱會，成為父子最後一次同台演出。