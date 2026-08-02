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中華民國棒球協會第14屆理監事改選於今（2）日登場，現任理事長辜仲諒依法完成2屆任期正式卸任，新任棒協龍頭由誰接掌，牽動台灣棒球未來4年的走向。上午進行第1階段理監事選舉，「大黑馬」中國信託育樂公司副總周玲妏以251票排在個人與團體理事第1位，棒協副理事長以林華韋以168票排在運動員理事第4位，前經濟部長郭智慧則以76票「吊車尾」驚險拿下個人與團體理事第24位，後續將第2、3階段選舉，新任理事長最快下午出爐。棒協今日舉行理監事選舉，應選31席理事中，依規定分成運動員理事7席、個人與團體理事24席。上午第一階段開票結果出爐，運動員理事當選7人分別是楊清瓏（211票）、陳江和（194票）、黃泰龍（177票）、林華韋（168票）、葉志仙（161票）、黃士魁（151票）、龔榮堂（124票）以及曾揚岳（70票）。備受矚目的個人與團體理事24席，周玲妏以251票拔得頭籌，其次是辜仲諒的240票，張廖萬堅則以239票位居第3。近期討論度熱烈的前經濟部長郭智輝，則以76票「吊車尾」壓線保住理事資格。依照棒協理事選舉規定，採取3階段進行，經過第1階段理事名單出爐後，第2階段將選出9位常務理事與3位常務監事，第3階段則由最後由9位常務理事投票，互選出1人擔任理事長，結果最快於下午出爐。1.周玲妏（251票）、2.辜仲諒（240票）、3.張廖萬堅（239票）、4.陳國恩（219票）、5.張登瑞（219票）、6.張大鵠（215票）、7.林美吟（183票）、8.高人傑（182票）、9.蘇泰安（182票）、10.邱名璋（177票）、11.康正男（167票）、12.鍾富瑋（167票）、13.劉志威（164票）、14.陳炳甫（162票）、15.張滄彬（151票）、16.陳献榮（151票）、17.戴極昇（145票）、18.蔡明堂（124票）、19.游本力（115票）、20.柳宗義（112票）、21.陳雨鑫（104票）、22.郭志恆（103票）、23.廖立欣（88票）、24.郭智輝（76票）。