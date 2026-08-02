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陪伴旅客近20年！一代人的回憶畫下句點

▲福容台北一館的老客人陳小姐，特別趕在熄燈前的最後一天入住，留個紀念。(圖／福容台北一館提供)

最後一夜留下紀念！老客人不捨：每年都會來住

票券、住宿券還能用！福容：消費者權益不受影響

▲福容台北一館自8月1日起結束營運，正式向民眾道別。（圖／福容台北一館提供）

台北飯店再少一間！陪伴旅客近20年的「福容大飯店台北一館」正式熄燈，因租約到期已從8月1日起結束營運，此前不少老顧客特地趕在最後一天入住留念，也讓「福容台北一館結束營業」、「福容大飯店台北一館熄燈」成為話題。這間曾是商務旅客、家庭旅遊、婚宴聚餐的重要地標，承載無數人的住宿回憶，如今畫下句點，讓人不捨又一個台北地標消失。福容大飯店台北一館因20年租約期滿，在7月31日完成最後一晚住宿服務，並於8月1日起正式結束營運。從開幕至今，陪伴無數旅客走過商務出差、家庭旅行、婚宴喜宴、聚餐慶生等人生重要時刻，如今正式熄燈，也象徵一段台北飯店記憶劃下句點。福容大飯店表示，在封館前夕，館內房客已不多，8月1日中午送走最後一組旅客後，這棟陪伴旅客近20年的飯店正式關上大門。趕在最後一天入住的陳小姐表示，自己是福容多年的老顧客，每年都會購買住宿券，得知台北一館即將停業後，特地入住最後一晚，希望替自己的回憶留下紀念。福容也向一路支持的消費者、員工、合作夥伴及社會各界致謝，感謝近20年來的陪伴與信任，雖然台北一館走入歷史，但這份情誼不會因此畫下句點。福容表示，台北一館停止營運後，已購買的餐券、泡湯券、按摩券等專屬票券，仍可依規定於全台指定福容據點使用；旅展聯合住宿券、美食通用餐券也可照常於全台福容及徠旅使用，消費者權益不受影響。福容集團強調，此次僅為台北一館營運調整，福容品牌全台各館仍正常營運，住宿、餐飲、會員及票券服務皆不受影響。集團也透露，全新打造的「台北福容華邑酒店」預計將於2027年第一季開幕，未來將以融合台灣文化、新東方美學及國際五星服務的新樣貌，持續深耕台北觀光與旅宿市場。