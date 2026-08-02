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批台灣政治只問藍綠和選舉利益 柯文哲：民眾黨要幫忙解決問題

柯文哲感性：民眾黨已經走過最困難的時刻 未來會有更多明星

民眾黨今（2）日在台中舉辦7週年黨慶，創黨主席柯文哲致詞再怒批執政黨，用一句「抗中保台」把大家都打成中共同路人，他更再次怒喊「賴清德，我們絕對不會投降！」引台下支持者群情激憤、大聲歡呼。柯文哲最後強調，「台灣民眾黨永遠站在台灣這一邊、民眾這一邊」，這一群人會走到台灣更多的角落。柯文哲今致詞表示，今天看見這麼多人，他非常感動，創立初期被說是一時的政治現象，甚至有人說，沒有柯文哲出來選，民眾黨就會自然消失，但7年過去，他們還在成長。民眾黨如今已經不是一個人，而是一群人，一個政黨要走得長久，必須要有人在沒人看見的地方，持續努力工作；即使在落選後，也留在地方服務。柯文哲接著提到，這段時間，對他個人、家人，和對民眾黨都是非常大的折磨，但是「賴清德，我們絕對不會投降！」即使他很長一段時間沒辦法和大家一起工作，但是黨也沒有因此垮掉。柯文哲說，民眾黨創立時，他發現台灣很多問題沒辦法解決，是因為被政治利益和短期選舉利益綁架，忘記問人民到底需要什麼？他當醫生時，不問政治立場，也不問黨籍，只是盡力救人，政治只落實在生活每一天，道路安不安全？薪水能不能負擔全家、住所、照顧父母？柯文哲批評，政府公布的數字都很好看，股市大漲、經濟成長，但卻越來越多人覺得努力沒有得到應有的回報、政府離人民越來越遠，民進黨只用一句「抗中保台」把大家都打成中共同路人、雜質，越是如此，民眾黨越要成為一個傾聽民意的政黨，並反對民進黨整天搞意識形態、製造分裂和對立。柯文哲表示，希望未來有人信任民眾黨，不是因為黃國昌，也不是因為柯文哲，而是因為民眾黨能幫忙解決問題，這才是政黨長久之計。如果政策沒有看見人民，只剩下數字；沒回到生活，只剩下權力。民眾黨要證明自己有能力承擔和實踐理念。柯文哲強調，未來的路依然困難，可能會繼續被國家機器抹黑、打擊，甚至自己也會犯錯，但真正可怕的是擁有權力後忘記人民。只要記得人民才是政治主體，政黨就會茁壯。謝謝那些在他們成功時為他們加油的人，更謝謝那些在他們失敗時，選擇留下來努力的人，民眾黨已經走過最困難的時刻，未來會有更多明星、承擔的人，一個人出發，如今已是一群人，接下來要走進台灣每一個角落，台灣民眾黨永遠站在台灣這一邊、永遠站在民眾這一邊，2026為台灣一起上場。