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BWF超級300系列台北羽球公開賽2日進行最終決賽，台灣最後奪冠希望、混雙組合楊博軒與胡綾芳，在冠軍戰以19：21、8：21不敵日本組合渡邊勇大、田口真彩，最終以亞軍作收，仍未能替台將寫下台北公開賽純本土混雙首冠紀錄，這是自2015年後，台北賽首次沒有台灣球員奪冠。首局雙方一路拉鋸，楊博軒、胡綾芳在地主球迷加油下緊咬比分，運動部長李洋也親自到場觀戰。不過渡邊勇大、田口真彩在局末把握關鍵分，以21：19先下一城。進入次局後，日本組合明顯掌握節奏，透過快速連貫與前後場壓迫連續得分，「楊胡配」始終未能有效縮小差距，最終以8：21再丟一局，直落二落敗。渡邊勇大與田口真彩本屆一路展現強勢狀態，四強以21：17、22：20擊敗印尼組合，決賽再擊退地主希望，順利拿下合作後的重要冠軍。台北羽球公開賽自1980年舉辦，混雙項目則於1985年納入賽程。楊博軒、胡綾芳本屆已寫下近年台將在混雙的重要突破，但距離純本土組合首度奪冠，仍差最後一步。