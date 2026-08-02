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跨境釀至少67死 官方憂死傷恐再擴大

西班牙總理斥「侵犯主權」 地方呼籲強化軍警部署

謠言釀禍？西班牙法院判決引發連鎖反應

西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）爆發史上最大規模非法移民潮，約6萬名移民聽聞西班牙政府不遣返非法移民的消息後，自摩洛哥大舉越境，希望藉此踏入歐洲，至今造成67人死亡，許多非法移民抵達休達後完全沒有食物可吃，地區陷入一片混亂。西班牙政府表示，已有至少4.8萬人返回摩洛哥，同時也已設置500公尺的海上圍欄來攔截非法移民。根據路透與半島電視台報導，在經歷爆發性非法移民潮並造成至少67人死亡後，西班牙政府已於其位於北非的海外領地休達（Ceuta）與摩洛哥接壤的海域邊界，緊急安裝了一道長達500公尺的海上攔截圍欄。西班牙國民警衛隊（Civil Guard）在強行渡海熱點「塔拉哈爾防波堤」（Tarajal breakwater）展開防禦工程，西班牙官方嚴正將此波移民潮定調為對國家主權的侵犯。西班牙當局表示，自週四以來強行衝撞西班牙休達邊境的移民估計達6萬人，但「幾乎所有人」目前已自願返回摩洛哥。面對這起危機，歐盟22個成員國已要求召開緊急會議進行協調應對。西班牙政府證實，這波渡海潮已造成至少67人死亡，西班牙官員並警告，摩洛哥一側邊境可能還有更多傷亡。部分受害者不幸溺水，亦有人是在試圖攀爬支撐邊境鐵絲網的防波堤時被擠壓致死。西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）於社群平台 X 上發文指出：「幾乎所有進入休達的人員，目前皆已返回摩洛哥。」儘管如此，這起大規模移民湧入事件仍引發歐盟各國，特別是申根區29個成員國高度震驚。歐盟表示，在22個成員國週六簽署聯合公開信，要求以最急件召開各國內政部長會議後，將於週二舉行視訊會議，以期達成快速的協調機制，並「防止不受控的跨境事件再次發生」。目前輪值歐盟主席的愛爾蘭表示，週二的歐盟司法與內政理事會會議將由愛爾蘭司法暨內政部長歐卡拉漢（Jim O'Callaghan）主持。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）週六亦於 X 平台上強調：「保衛歐盟外部邊界絕非單一國家的利益，而是全歐洲的共同責任。」歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週五表示休達傳來的畫面「令人無法接受」；法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）則宣布，法國將加強與西班牙邊境的管制。根據西班牙內政部數據，自週四上午以來，約有5萬人自摩洛哥跨越邊境進入休達，截至週五下午4時，估計已有4萬8,300人返回；休達自治市政府主席比巴斯（Juan Jesus Vivas）則指出，過去幾天強行闖關的人數可能高達6萬人。週五親赴休達視察的西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）直言，這次大規模闖關行為代表了「對西班牙領土主權的侵犯」。比巴斯呼籲採取行動，將所有闖入者全數遣返，並強化當地居民的安全保障。西班牙媒體報導提到，比巴斯強調當地局勢尚未恢復正常，敦促馬德里當局賦予安全部隊與軍方權限，完成剩餘移民的遣返工作；同時需要更多人力與技術支援，讓塔拉哈爾邊境關卡發揮歐盟在非洲外部邊界應有的防禦功能。摩洛哥防暴警察週五晚間則在防波堤邊境施放催淚彈並動用噴水車，驅散聚集在鐵絲網附近的民眾。一名來自丹吉爾（Tangier）的摩洛哥青年告訴路透，「說實話，我根本不知道自己為什麼要來，現在我要回去了。我從昨天中午就沒吃東西，就算身上帶了錢……我們這樣做既沒好處也不好玩。」休達與另一個西班牙海外自治市梅利利亞（Melilla），共同構成歐盟與非洲唯一的陸地接壤邊界，長期以來頻繁遭遇試圖偷渡至歐洲的移民潮。為了抵達休達，移民通常從摩洛哥城鎮費尼德克（Fnideq）出發，游泳約5公里抵達西班牙領土；也有人選擇距離更短的鄰近城鎮貝利奧內什（Belyounech）嘗試渡海。休達當局將此次移民潮歸咎西班牙最高法院稍早的一項裁決，裁決禁止當局立即遣返從海上抵達的移民。不過，該裁決並不適用於從陸路進入西班牙者（包括攀爬邊境圍欄者）。總理桑切斯週五表示，移民大舉湧入是因為犯罪集團散播有關該法院裁決的謠言所致。然而，摩洛哥的人權活動人士對此說法表示懷疑，認為大多數移民根本不可能了解這類法律判決。儘管週五至周六主要通道已被封鎖，仍有許多移民沿著海岸線移動，試圖尋找繞過圍欄的其他路線。現年32歲、同樣來自丹吉爾的布拉欣（Brahim）在抵達後發現大門已被關閉，無奈表示「我來晚了一步。」