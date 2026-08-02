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民進黨新北市長參選人蘇巧慧於暑假期間在新北各區展開巡迴，舉辦「水獺媽媽樂園」親子活動，今（2）日第五場巡迴至鶯歌國小，化身「水獺媽媽」的蘇巧慧也展現十足親和力，不僅親切蹲下身與孩子們擊掌、合照，更被熱情的小粉絲們團團包圍，希望能和蘇巧慧一起闖關，氣氛溫馨熱絡，更邀請知名兒童節目主持人「香蕉哥哥」、「草莓姐姐」，一同逛逛各個攤位，受到大小朋友熱烈歡迎。蘇巧慧強調，未來她會是「最懂親子的市長」，不僅會為家長減輕負擔，更要打造「95公分視角」的友善環境，讓新北市成為最適合育兒家庭安居樂業的城市。蘇巧慧表示，自己經營「水獺媽媽巧巧話」Podcast頻道6年多以來，已累積超過350集故事，並持續透過故事推廣母語教學，特別在這個暑假為「小水獺」粉絲打造專屬樂園，讓孩子可以「做中玩、玩中學」，留下最棒的暑假回憶。蘇巧慧說，非常感謝活動受到大家的支持，活動自六月底起於板橋、林口、淡水、汐止等地登場，都吸引超過千組親子參與，更有孩子「全勤」，場場都來報到，讓她非常感動。「學習也可以很有趣！」蘇巧慧指出，這次活動不但融入她長期推動的友善育兒政策與教育理念，更希望能培養孩子在新時代所需的素養，包含「認識自己」、「關心環境」、「資訊識讀」、「防災韌性」與「認識新北」等。因此，她與團隊特別將這些觀念化為趣味互動裝置與遊戲，例如現場備受歡迎的「巨大新北拼圖」，就是讓孩子在動手拼圖的過程中，自然而然加深對家鄉的認識。蘇巧慧也提到，身為兩個孩子的媽媽，非常理解家長帶孩子的辛苦，特別是臨時有狀況卻因工作難以抽身時，心裡更是擔心，因此她在今年五月就提出「三大家庭照顧政見」，規劃未來開辦夜間托育、擴大臨時托育量能，並建立「臨托查詢平台」，希望透過市府資源加強對育兒家庭的照顧，全方位滿足排班制、大夜班或是有加班等各種需求的爸爸媽媽，讓新北市成為最適合育兒家庭安居樂業的地方。知名兒童節目主持人「香蕉哥哥」、「草莓姐姐」也一同參與今日水獺媽媽樂園活動，受到大小朋友熱烈歡迎，不少爸爸媽媽笑稱自己也是「看著他們長大」，場面相當有趣溫馨。