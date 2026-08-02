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▲隨著氣溫不斷飆高，南韓氣象廳也發佈熱浪預警。（圖／南韓氣象廳）

日韓高溫破40度！太平洋高壓是元兇

▲台灣、日本、南韓都處在高壓勢力的影響範圍，天氣穩定但非常炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風外圍環流助攻！氣溫炎熱加倍

暑假是國人出遊旺季，不過近期在「高壓盤據」的影響下，日本、韓國等地都出現明顯「熱浪」，除了東京、大阪出現近40度高溫，南韓不少地區也又悶又熱，慶尚南道梁山市更是觀測到42.5度高溫，刷新南韓自1904年開始現代氣象觀測以來的最高氣溫紀錄。據《韓聯社》報導，南韓氣象廳表示，梁山市今（2）日下午1時16分測得氣溫達42.5度，創下122年來從未出現過的極端高溫，不僅超越南韓氣象廳97個主要氣候統計觀測站紀錄，即使將全韓國約550個自動氣象觀測設備的數據納入比較，仍是南韓有史以來最高氣溫紀錄。中央氣象署預報員劉沛騰表示，日韓近期的高溫原因，主要都是受到「太平洋高壓」影響，以南韓來說，近期高壓在韓國偏南側，除了帶來穩定的天氣，風向主要由「黃海吹向日本海」，風勢不僅在過山後可能出現沉降作用，部分內陸地區在沒有海風調節的環境下，高溫也會更加劇烈，目前看來主要高溫範圍，是南韓東側，也就是梁山市所在的區域附近。日本天氣也有些類似，劉沛騰說明，從7月中下旬開始，太平洋高壓勢力影響日本，並替日本帶來「西北風」，在經過山脈沉降後，背風面的大阪、名古屋、東京等地，都出現近40度的氣溫，情況就像台灣夏季吹西南風時，風勢通過中央山脈後，在大台北地區出現沉降，導致高溫產生。劉沛騰說明，太平洋高壓近期威力較強，一部分原因可能和「颱風」有關，由於今年是聖嬰年，颱風生成位置比較靠東、環流較大，像是巴威、白海豚等，都是大型的低壓系統，它們的外圍環流，會間接讓高壓附近的高空輻散、下沉運動增強，搭配地球暖化等效應，氣溫越來越高。而台灣目前也受到太平洋高壓影響，高溫預計會維持到周三（8月5日），氣象署也持續針對台北、新北、屏東、桃園、花蓮、新竹、彰化、雲林、嘉義、臺南等地發布「高溫資訊」，雙北更是要嚴防38度以上氣溫。