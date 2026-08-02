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2屆賽揚獎強投、「地表最強左投」史庫柏（Tarik Skubal）稍早震撼加盟2連霸冠軍球隊洛杉磯道奇，稍早受訪時透露自前年兵敗季後賽後，就想著如何率領底特律老虎更進一步，他深愛著老虎隊內每一個人、衷心希望底特律獲得一座冠軍，至於來到道奇心情，史庫柏笑說當然很期待加入冠軍隊伍，但在這之中，「還是有很多情緒，有點像坐雲霄飛車一樣，心情起伏很大。」史庫柏今年因為手傷緣故缺席上半季大多數比賽，回歸後老虎戰績不上不下，作為小市場球隊，最終只能跟這位當家王牌說再見。儘管去年才跟球隊高層上薪資仲裁庭，但史庫柏仍坦言深愛著這座城市與老虎隊，「我心情很難受，自從2024年美聯分區系列賽第5戰失敗後，我就一直把它當作努力的動力。」「我真心希望能為底特律這座城市帶來一座世界大賽冠軍。」史庫柏回憶去年過程，「那個休賽季我充滿動力，準備好再次投入道比賽中，結果又在第5戰輸球被淘汰了。這讓我想挖掘自己，看看自己能夠變得多好。」從季後賽邊緣球隊，轉而來到超級豪門道奇，史庫柏仍強調目標一直是為老虎帶來世界冠軍，但仍理解球隊作法，「是這支球隊願意給我機會、相信我，我才有今天，所以真的很難受，我喜歡那裡每一個人，他們都是我的朋友。」至於來到道奇的想法，史庫柏坦言心情很複雜，就像坐雲霄飛車一樣，「我當然期待成為一名道奇球員，和新隊友們認識、一起達成3連霸，拜託那超級難的，我很開心成為挑戰歷史的一份子。」