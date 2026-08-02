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理事長 周玲妏 常務理事 周玲妏、辜仲諒、蘇泰安、張廖萬山、林華韋、張大鵠、高人傑、葉志仙、鍾富瑋 理事 陳國恩、張登瑞、林美吟、邱名璋、康正男、劉志威、陳炳甫、張滄彬、陳献榮、戴極昇、蔡明堂、游本力、柳宗義、陳雨鑫、郭志恆、廖立欣、郭智輝、楊清瓏、陳江和、黃泰龍、黃士魁、龔榮堂 常務監事 林宗毅、曹善華、郭李建夫 監事 陳炳男、林永勝、湯偉祥、王燕國、謝承勳、范植華

▲周玲妏是出自前任棒協理事長辜仲諒體系，據傳也是唯一屬意人選。（圖／中華棒協提供）

▲棒協管理高層新團隊確認，左起副理事長鍾富瑋、理事長周玲妏、副理事長張大鵠、副理事長林華韋。（圖／中華棒協提供）

▲中華棒協強調整體選舉過程平和、順利，充分展現協會會員對組織制度及民主程序的重視。（圖／中華棒協提供）

中華民國棒球協會於今（2）日，於臺北市立育成高級中學舉行「第14屆第1次會員大會」及第14屆第1次理監事聯席會議，選出常務理事、常務監事，最終由周玲妏當選第14屆順利完成新一屆組織改選，周玲妏也成為中華民國棒球協會14屆以來首位女性理事長，她本人也親曝未來規劃，承諾會用服務經理人的角色扮演理事長，延續辜理事長所訂定的制度與目標，為台灣棒球奉獻心力。本次會員大會由全體會員共同參與，除聽取會務及相關工作報告外，並依規定辦理選舉，選出第14屆會員代表及新一屆31位理事、9位監事，為協會未來會務推動與棒球運動發展奠定穩健基礎。整體選舉過程平和、順利，充分展現協會會員對組織制度及民主程序的重視。下午舉行的第14屆第1次理監事聯席會議，則由新任理事、監事分別選出9位常務理事及3位常務監事，最終由理事選出周玲妏擔任第14屆理事長。隨著各項選舉程序完成，新一屆理監事團隊正式就任，未來將共同承擔協會治理、賽事推動、國家代表隊組訓及各級棒球發展等重要任務。理事長周玲妏表示，自己在中信育樂服務4年，因為辜理事長的棒球魂，讓自己也成為了棒球的一份子，他說：「我會用服務經理人的角色扮演理事長，延續辜理事長所訂定的制度與目標，跟著新任理監事與前輩們繼續努力，為台灣棒球奉獻心力。」面對國內外棒球環境快速發展，中華民國棒球協會將持續深耕基層棒球、完善各級國家代表隊培訓制度、提升國內賽事品質，並積極爭取及辦理國際賽事，為選手打造更健全的發展環境。同時，也將肩負推廣我國棒球運動與拓展國際交流的重要責任，凝聚棒球界力量，攜手開創臺灣棒球下一階段的新局。