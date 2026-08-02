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桃園最強景點穩住了！中壢老牌景點吸633萬人

2026桃園景點觀光人次排行（統計期間1~5月）

▲六和商圈從20多年前開始，就已經是中壢人休假出遊首選，但直到今年開始才被列入觀光署景點統計。（圖／桃園市政府）

桃園三大商圈合作拚商機！「避暑神券」開始發放

▲六和商圈與中壢車站商圈、大溪形象商圈進行合作， 從今年 7 月一路到 11 月，整整 5 個月都會發放各種商圈優惠券，只要下載吃什麼APP就可以領取。（圖／六和商圈）

桃園市最強景點最新榜單出爐了！據觀光署公布2026年1月最新遊客統計數據，新冠軍仍由中壢黑馬新景點「六和商圈」維持住，且當地下半年還與其他兩大商圈串聯，推出「避暑神券」，成為文青避暑的首選去處。根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年桃園最強景點，暫時由今年剛列入統計的中壢「六和商圈」位居第一，前5個月吸引633萬人次到訪，第二名則是桃園站前商圈，其餘桃園景點排名如下：2026年首度列入景點統計的「六和商圈」，從20多年前開始，就已經是中壢人休假出遊首選，六和商圈位於中壢市中心，以 SOGO百貨及威尼斯影城以及銀河廣場為核心，涵蓋了周圍的中豐路、環北路、延平路及中美路等街區，結合周邊精品服飾店、咖啡館、特色餐廳等，近年也有文創市集風格，吸引不少文青風觀光客到訪。雖然六和商圈在前5個月仍維持住桃園最強景點的寶座，但桃園站前商圈也以601萬人次緊追在後。對此，六和商圈與中壢車站商圈、大溪形象商圈進行合作， 從今年 7 月一路到 11 月，整整 5 個月都會發放各種商圈優惠券，只要下載吃什麼APP就可以領取。六和商圈以文青避暑為主題，找來當地各式咖啡館推出優惠，讓旅客來杯冰美式或手沖咖啡可以享受折扣。至於中壢車站商圈則是夏日治裝主題，跟服飾店合作，讓遊客能以更實惠價格添購新衣。最後則是大溪形象商圈，則是圍繞在百年老街為主，讓品嚐特色小吃、沁涼剉冰，用優惠券讓美食更划算。