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日圓兌美元在貶至163.98近40年低點後，傳美國與日本近30年來首度聯手干預匯市，日圓兌美元再度急升至157.57附近。台灣銀行換匯電子牌告價，日圓兌新台幣現鈔賣出價今（2）日掛出「0.2086」，也是今年2月14日以來最差。若以換新台幣5萬元來說，與6月22日最佳換匯價0.1992元相較，差1個多月就少換1萬1311日幣。根據路透社引述日本政府消息人士報導，日本財務大臣片山皐月將強調，美日兩國已就遏止日圓「過度貶值」採取聯合行動，展現雙方穩定金融市場的共同立場。一名消息人士更透露，「這項操作仍在持續進行中」。不過，截至目前，日本財務省與美國財政部均未正式回應相關消息。市場人士指出，日本與美國近期已數度在外匯市場買進日圓，試圖拉抬跌至近40年低點的日圓匯價。若獲官方證實，這將是2011年以來首次日美聯手干預匯市，目的是提振日圓，使其脫離對美元匯率自1986年以來的最低水準。在消息傳出後，日圓兌美元再度急升至157.57附近，日圓兌新台幣換匯價也變貴。台銀電子牌告價今（2）日日圓現鈔賣出價掛出「0.2086」，也是今年2月14日以來最差。若以換新台幣5萬元來說，與6月22日最佳換匯價0.1992元相較，當時可以換到25萬1004日幣，現在只能換到23萬9693日幣，少換1萬1311日幣。