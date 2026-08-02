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熊本永旺夢樂城搜救結束 7人罹難5人受傷

罹難女員工家屬悲痛陳訴：想知道究竟發生了什麼事

日本熊本縣強震間接讓位於嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall 熊本）發生爆炸，造成 7 人死亡、5 人受傷。警方與消防人員對現場進行的搜救活動，已於 1 日正午宣告結束。值得注意的是，其中一名罹難者大竹玖瑠美為商場專櫃女員工，女子的家屬淚訴她原先已逃離現場，卻因公司指示要求返回內部將營業款收進保險箱，卻因此喪命，但該專櫃卻拒絕對此事回應和道歉，引發日本民眾不滿。根據NHK與RKK熊本放送報導，熊本永旺夢樂城商場搜救行動於 1 日劃下句點。警方進一步補充，由於並未接獲其他失聯人員的通報，加上多次至現場進行目視檢視，最終認定現場已無人待援。搜救行動結束後，熊本縣知事木村表示：「許多珍貴的生命不幸罹難，我謹向死者家屬致上最深切的哀悼。同時，也對參與救援行動的自衛隊、警察及消防人員表達誠摯謝意。」隨著警消搜救行動告一段落，營運商 AEON 發表聲明表示：「對於不幸失去性命的民眾，我們致上最深切的哀悼。在此向死者家屬以及傷者再次致上深深的歉意。同時，也對全力投入救援的警察、消防、自衛隊等相關單位致以衷心感謝。」AEON 強調：「未來我們將繼續在行政機關、警察與消防單位的指導下，全力以赴進行事實確認與原因調查。目前正於相關單位的指導下，展開必要的安全檢查作業。」此外，該公司也證實，5 名傷者均為商場專櫃的員工。其中 4 人因地震受傷，另有 1 人係因隨後發生的爆炸事故受傷。在「AEON Mall 熊本」專櫃工作、不幸於本次事故中罹難的 22 歲員工大竹玖瑠美，其男性親屬向NHK控訴，地震發生後大竹曾一度疏散至店外，並巧遇恰好前往購物的阿姨和親戚。當時大竹表示「公司交代要把營業額放進保險箱，所以必須回店裡一趟」，儘管親戚試圖勸阻，但她仍與另一名同事兩人重新返回店內。家屬透露，大竹玖瑠美自高中畢業後，於4年前開始在這家商店其他門市工作了四年，並於今年 7 月起調至「AEON Mall 熊本」的專櫃工作。雖然大竹的手機定位一直顯示在店家附近，母親等人不斷祈禱她平安無事，但大竹與同事的遺體仍於 7 月 29 日凌晨被搜救人員發現。大竹的母親也表示，女兒在疑爆炸地點附近的2樓商家工作，爆炸後失去聯絡，原本以為她在某處避難，但後來經在現場偶然遇見的親戚轉達，大竹告知自己需要回去一趟，因為被公司的人交代要擺錢放進保險箱，隨後就發生爆炸。母親淚訴，「就只是為了放錢而已嗎？我希望公司把真相說清楚」；然而，大竹生前任職商家的營運公司遭日媒追問時僅表示，「我們拒絕接受採訪。」這一消息讓日本民眾相當憤怒，在相關影片下方留言痛批，「竟然拒絕採訪，光憑這一點就能看出這是一家不正規的公司」、「明明下了指示，結果員工卻死了，他們居然還拒絕採訪？這家公司真是太糟糕了」、「這家公司應該要被起訴」、「這告訴我們，公司的話不可信，千萬別為公司賣命」。