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柯文哲回歸 支持者熱烈歡慶

現場捐款2千 可獲得許甫特製限量禮包

▲民眾黨慶現場捐款2千元，可獲得許甫限量小物。（圖／民眾黨提供）

民眾黨今（2）日舉行創黨7週年黨慶，該黨投入台北市松山、信義區議員選戰的前中央黨部副秘書長許甫，也推出限量小物募款活動，民眾只要現場捐款2000元至其政治獻金專戶，就可獲得由手提包、粽子小零錢包、豆腐捏捏及小斧頭吊飾組成的限量大禮包。許甫今發文表示，去年民眾黨舉辦黨慶時，前主席柯文哲遭羈押禁見，儘管會場人潮洶湧，第一排正中央的空位仍提醒著所有人「隊伍裡少了一個人」，活動設計及氣氛也有所節制；今年則不同，支持者終於能全心歡慶柯文哲回歸，並與黨主席黃國昌「兩個太陽共同打拚」。許甫認為，民眾黨7週年將是從一個人走向一群人，再從一群人走向台灣各個角落的關鍵時刻。為替民眾黨開疆拓土，他去年底卸下中央黨部副秘書長職務後，全力投入松山信義區經營，雖然看板數量不多，但爭取許多醒目位置，希望延續柯文哲過去在台北市推動的居住正義、行人路權、環境保護及智慧教育等理念。許甫表示，他每天勤跑市場，民眾經常與他談起黃國昌的戰力，以及民眾黨堅持推動通過的法案，讓他與有榮焉。目前民眾黨在台北市已有4名黨籍議員，他與吳怡萱則希望補上松山信義及中正萬華的空缺，持續深耕第三勢力，讓民眾黨理念深入更多地方。許甫也向支持者喊話，小額捐款將用於看板、文宣及即將成立的競選總部政見牆，幫助團隊集結資源、完成選戰。此次限量大禮包尚未上市，民眾現場捐款2000元即可獲得，許甫強調，所有捐款都會被善用並發揮最大效益，幫助團隊穩健打完年底大選，並喊話「年底勝選，我們勢在必得」。