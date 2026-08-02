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▲周玲妏上任後第一場重大考驗就是2026年愛知-名古屋亞運。中華棒球培訓隊第三階段第二次集訓24人名單正式出爐，由老大哥陳敏賜領軍。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊將在2027年世界12強挑戰衛冕，賽事同時關係2028年洛杉磯奧運參賽資格。（圖／記者葉政勳攝）

中華民國棒球協會今（2）日完成第14屆組織改選，中國信託育樂副總周玲妏當選理事長，成為棒協史上首位女性掌門人。她表示，將以「服務經理人」角色延續辜仲諒任內建立的制度與目標，但上任後幾乎沒有蜜月期，愛知-名古屋亞運即將於9月底登場，接下來還有2027年世界棒球12強、2028年洛杉磯奧運資格戰，以及國際布局與協會治理等課題。辜仲諒卸下棒協理事長後，仍擔任亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，持續掌握國際棒壇重要話語權。周玲妏如何與辜仲諒分工，讓棒協國內會務與國際關係順利銜接，是上任後第一項課題。中華隊目前以5302分排名世界第2，僅次於6337分的日本。棒協除了要拚成棒國際賽，各級國家隊成績也都會影響排名積分，如何維持競爭力、爭取國際賽主辦權與正式發聲管道，將直接檢驗新團隊的國際布局。2026年愛知-名古屋亞運將於9月19日至10月4日舉行，是周玲妏上任後最立即的國家隊任務。亞運向來是中華隊與日本、韓國及中國等亞洲對手正面較量的重要舞台，考驗新任理事長團隊的行政效率與危機處理能力，也將是外界檢視棒協新團隊是否「無縫接軌」的第一份成績單。中華隊以2025年底世界排名前12直接取得2027年世界棒球12強參賽資格，不必參加資格賽。新一屆賽事將從12隊擴增至16隊，身為2024年冠軍，中華隊不只要挑戰衛冕，更要爭取2028年洛杉磯奧運門票。2027年世界12強將提供兩張奧運直達門票，分別給賽事排名最高的亞洲球隊，以及歐洲或大洋洲球隊。中華隊能否壓過日本、韓國等對手，將直接影響能否重返奧運，因此「12強衛冕」與「奧運資格」實際上是同一場關鍵戰役。棒協除了負責國家隊組訓，也肩負各級賽事、基層培育、國際賽申辦及棒球推廣。周玲妏曾提出偏鄉補助、運動安全、社區棒球、女子棒球與身障平權等方向，接下來的考驗，是如何把政見轉化為預算與制度。她表示，將延續辜仲諒訂下的制度與目標，與新任理監事及棒球界前輩合作。周玲妏未來4年不只要守住國家隊成績，也必須證明首位女性理事長能替棒協帶來穩定治理與新的發展方向。