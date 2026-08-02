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中華民國棒球協會於今（2）日正式選出第14屆新任理事長周玲妏，她成為中華民國棒球協會14屆以來首位女性理事長，選舉結束後，周玲妏也發表1191字當選感言，親曝未來期待，除希望棒協成為棒球人最溫暖的家，也提出上任後3大方向，包含「三級棒球賽事正常化」、「編纂標準教材與運科防護」與「培養思考型棒球人才」。傳承基石開新局，打造棒球人之家 2026.8.2各位棒球界的前輩、各位理監事、各位教練、選手、裁判，以及全臺灣最熱愛棒球的球迷朋友，大家好：首先，我要向所有棒球界的同仁表達最深摯的感謝。感謝大家選擇信任玲妏，將「中華民國棒球協會第十四屆理事長」的責任交給我。我在中信育樂將近四年期間，參與了國內所有重要棒球事務與賽事的運作，有信心可以扮演好棒協與中職，以及各級政府單位溝通的橋樑。棒球是臺灣人的共同語言，更是凝聚這座島嶼情感的核心力量。我深深明白，這份職務不是權力，而是無條件的服務。中華民國棒球協會，更是全臺灣所有棒球人最溫暖、最堅固的「家」。在邁向新局之際，我必須先向即將卸任的辜仲諒理事長致以最高敬意。過去幾年，辜理事長為臺灣棒球奠定了極其關鍵的制度基礎。他展現卓越的視野與胸襟，成功搭起棒協與中職的溝通橋樑，確立了「一級賽事由中職主導選訓、棒協全力做後勤支援」的合作模式，結束過去長期的分歧與內耗，讓國家隊戰力達到前所未有的高度；他全力打造黑豹旗，讓參賽學校衝破200隊，將棒球種子扎根至全臺每個角落；他更積極引進國際交流，並將運動科學與數據情蒐的概念帶入國家隊後勤。辜理事長做對的事、開創的改革，玲妏不僅會全力延續，更會在優良基礎上持續深化。棒球的傳承就像一場接力賽，我們接下棒子，目標就是走得更穩、更遠。基層是臺灣棒球的根，健全的基層體系，不只要追求勝負，更要建立健康的育人環境。未來我們將全力推動：1.三級棒球賽事正常化：棒球選手首先是一個「學生」。玲妏會發揮公共事務與政務協調的專長，主動搭起棒協、運動部與教育部之間的溝通橋樑。透過跨部會的溝通與合作，合理化賽程安排，讓打球與課業不再顧此失彼。2.編纂標準教材與運科防護：棒協將結合專家與實務經驗，編纂具有科學依據的標準化基層教材，輔助基層教練教學；同時導入運動科學防護，有效降低非預期性的運動傷害。3.培養思考型棒球人才：我們不只要訓練出會打球的孩子，更要透過系統化的訓練機制，培養選手「具備獨立思考、戰術理解與解決問題能力」的健全人格，讓棒球成為陪他們走一輩子的養分。玲妏過去在公共事務與民意代表崗位上服務多年，我深刻體會到：最棒的家，不是靠個人英雄主義，而是靠真誠的傾聽與隨時的陪伴。辜理事長帶領棒協走入基層，為我們樹立了最好的榜樣，玲妏會延續這個信念，讓所有學校、教練、裁判與選手的需求，都能第一時間被聽見、被回應。所以，玲妏上任後最想立刻做的事，就是為大家打造一個專屬的「棒球人之家」，這是一個隨時為大家敞開的服務與溝通橋樑，只要大家有需要，玲妏與團隊隨時都在，不讓任何一位棒球人的心聲掉在地上。玲妏最重要的責任，就是開大門、聽需求，把平臺搭好、把資源找來，做大家最堅強、最溫暖的後盾。四年的任期很短，但足以為臺灣棒球打下下一個十年的制度基礎。讓我們一起把基層扎得更深、把後勤做得更強、把制度做得更完善，讓臺灣棒球寫下屬於我們的全新篇章！