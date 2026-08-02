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▲傳說中的「人形機器戰士」？ 央視首曝測試畫面引發猜測（圖/截自央視）

中國人民解放軍建軍99週年前夕,官媒中央電視台「新聞聯播」罕見公開一系列無人化軍事裝備畫面,包括配備大口徑火箭筒的「機器狼」群,以及疑似「人形機器戰士」的測試畫面,引發外界高度關注與熱議。央視報導指出,解放軍近年積極推動智能化、無人化轉型,將高風險任務交由無人裝備執行,藉此提升整體戰力。畫面顯示,四足機器人「機器狼」已發展出偵察、火力、保障等多種型號,並在登陸演練中擔任先鋒角色,搭配無人機蜂群與步兵協同作戰,形成「有人—無人」深度整合的新型戰術體系。軍事專家分析,此次曝光的「機器狼」所搭載的火箭筒口徑明顯較以往更大,且採用專屬發射部件取代過去簡易固定方式,顯示相關裝備已從實驗階段邁向更成熟的實戰化配置。根據報導,央視在建軍節前後播出的多部紀錄片中,亦呈現機器狼與無人機集群協同執行搶灘登陸作戰的畫面:無人機率先升空進行偵察,隨後多台背負突擊步槍與雙聯火箭筒的機器狼快速通過障礙地形,清除灘頭防禦工事,操作人員則於後方以終端遠程操控。分析認為,此一立體協同戰術顯示中國國產四足機器人與無人裝備已完成從實驗室走向實戰演練的關鍵階段。除了機器狼群,另一段引發熱議的畫面來自中國國防科技大學。畫面中可見數個外型近似士兵的人形機器人正接受測試,不少網友與軍事觀察人士推測,這可能是外界流傳已久、俗稱「機器人士兵」的相關研發成果首度曝光。央視在報導中提及,以國防科技大學為代表的軍工科研單位,長期投入人形與仿生機器人技術研發,並致力推動相關裝備與現有作戰體系整合。此番論述被部分網民解讀為,人形機器人未來投入實際作戰場景,恐怕只是時間問題。也有網友指出,畫面中的人形機器人可能是國防科技大學自行研發、代號「智行者」(暱稱「小智」)的機型,該機型原具備高精度重複性實驗操作能力,過去多用於實驗室輔助工作。從此次測試畫面研判,該機型未來投入軍事用途的可能性引發討論。不過,截至目前,解放軍是否已正式配備人形機器戰士,官方尚未證實,相關訊息仍停留在畫面本身與外界的推測階段。