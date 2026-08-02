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台糖遭爆早知道致癌物超標 殷瑋怒批：真的受夠了

殷瑋追問：311號油槽流向是否流入其他廠商？

中聯致癌油風暴持續延燒，其公司廠長陳明榮原以100萬元交保，日前遭撤銷後，台中地院昨（1）日重新召開羈押庭。而法官在庭上揭露，台糖早在今年5月就曾向陳明榮反映產品苯駢芘超標問題。對此，台北市研考會主委殷瑋今（2）日痛批，台糖若當時及早示警，後續數千噸問題油是否有機會被攔下？殷瑋並要求經濟部、台糖及檢調查清311、313、315號油槽關聯與流向，並說明究竟誰決定隱匿資訊？他更痛批，中央至今仍無法回答「為何千噸毒油流入市面」，要人民如何自處？殷瑋今發文指出，台中地方法院收押中聯公司廠長陳明榮，但真正令他震驚的是，原來在南僑通報之前，中聯與台糖早在5月就知道苯駢芘超標。因此毒油案的真正起點根本不是南僑，而是台糖！根據經濟部與台糖說明，台糖5月11日取樣送驗，5月15日得知311號油槽苯駢芘高達14.7ppb、超標7倍，5月18日通知福懋退貨換油。中聯內部明知問題嚴重卻消極處理，因此廠長陳明榮、總經理余凌沖都遭收押。殷瑋質疑，如果台糖當時同步通報經濟部、食藥署及地方政府，313、315號油槽的問題是否有機會被攔下？後續幾千噸毒油是否就不會流入市面？台糖身為經濟部轄下、政府持股超過96%的國營事業，驗出毒油後僅退貨、不通報，真的沒有公共責任嗎？經濟部以《食安法》主張粗油屬「原料」沒有通報義務，但人民更想知道的是，國營事業發現超標7倍的毒油，難道只要退貨就沒事？此外，殷瑋更追問311號油槽後續流向，台糖表示未進入自身供應鏈，但是否流入其他廠商？311、313、315號油槽究竟有何關聯？檢調應盡快查明。同時，殷瑋質疑，7月毒油事件爆發後，台糖與高雄市政府的新聞稿都未提及311號油槽，究竟是誰決定不對外公開這項資訊？最後，殷瑋要求經濟部說明，究竟何時知道台糖5月已驗出苯駢芘超標，又採取了哪些作為？如果早就知道卻沒有處理，或直到7月28日查核才得知，人民都難以接受。殷瑋批評，毒油事件爆發至今，人民仍不知道完整真相，只看到中央政府、食藥署、經濟部及台糖不斷推託責任，卻無法回答「為何千噸毒油流入市面」這個最重要的問題。