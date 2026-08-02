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美股人工智慧類股近一個月以來向下震盪劇烈，近一周行情更宛如坐雲霄飛車，過去一年被認為是AI股神的避險基金Situational Awareness創辦人、24歲艾森勃納（Leopold Aschenbrenner），在這波跌勢中爆倉，龐大的槓桿操作使其被迫平倉出場，在這波慘賠的情況下，這位AI少年股神竟剛好在本周舉辦婚禮，且結婚對象還是人工智慧新創巨頭Anthropic 執行長的幕僚長巴爾維特（Avital Balwit）。根據華爾街日報等媒體報導，年僅24歲的艾森勃納是矽谷投資圈近一年以來最知名的人物之一，原先是OpenAI員工的他，在離開公司後發表了一篇長達165頁的AI發展分析報告，在科技圈迅速走紅，完全無實際避險基金操作經驗的艾森勃納於2024年創立避險基金Situational Awareness，投資人甚至包括Meta多位AI高階主管。艾森勃納靠著超高槓桿，加上成功押中 SanDisk、Bloom Energy 等飆股，使其資產迅速翻倍，將數億美元迅速滾成450億美元，吸引了一票狂熱追隨者。報導引述知情人士說法指出，艾森勃納的避險基金每擁有1美元本金，就會借入額外3到4美元的資金來放大持股規模，槓桿比例遠高於同性質基金，只要單一檔股票出現微幅下跌，都會對基金投資組合造成衝擊。在七月中這波下跌之中，艾森勃納的高槓桿操作出現鉅額虧損，各大銀行發出追繳保證金通知，要求他的避險基金提供額外抵押品，來為銀行借出的股票和融資背書，眼見爆倉已難避免，避險基金巨頭「城堡投資」（Citadel）高層開始與艾森勃納交涉接手，30日早盤開盤前雙方達成協議，城堡投資同意收購Situational Awareness旗下大部分的上市股票投資組合，未料，當天AI股上演大反彈，「城堡投資」因此出現巨大獲利。有趣的是，在Situational Awareness面臨爆倉危機時，艾森勃納正與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的幕僚長巴爾維特（Avital Balwit） 在北加州濱海小鎮卡梅爾（Carmel）一座莊園完成婚禮。報導透露，親友陸續抵達卡梅爾參加婚禮時，艾森勃納正向投資人發出公開信，對於基金資產在 7 月暴跌 67% 的結果表示全部承擔，強調會吸取教訓，不會再加大槓桿投資。他也承諾，基金將持續運作，不會退出公開股票市場。事實上，儘管這波爆倉讓他帳面上爆賠，但過去兩年他的成績相當驚人，即使 7 月遭遇重挫，基金今年以來的報酬率仍有逼近 80%的水準。同時，艾森勃納手中仍有相當大一部分資產，來自 AI 新創公司 Anthropic 的持股。這使得他仍有底氣宣布，即使遭遇虧損，他將持續重整旗鼓再戰。艾森勃納也在公開信中向投資人致歉，坦言「這個月，我們讓你們失望了」，宣布將加強投資組合管理。