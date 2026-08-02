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▲討26億金援未果就斷交台灣 諾魯宣布改名了（圖／截自臉書）

太平洋島國諾魯(Nauru)近日無預警宣布更改國名為「瑙埃羅共和國」(Republic of Naoero),消息一出引發外界關注。值得注意的是,諾魯正是2024年因未能從台灣爭取到約新台幣26億元金援,隨即無預警與台灣斷交、轉向中國建交的國家。諾魯國會今年稍早曾提案將國名更改為「Naoero」,並強調須經全民公投通過後才會正式生效,當時16名出席議員全數投下贊成票。不過如今諾魯卻改變作法,宣布不經公投直接完成改名。官方臉書發布聲明指出,瑙埃羅共和國(Republic of Naoero)是先前「諾魯」(Nauru)的新官方名稱,縮寫為Naoero,該國公民則改稱為瑙埃羅人(dei-Naoero)。諾魯總統亞定(David Adeang)在聲明中表示,政府經過深思熟慮後決定不舉行公投,原因是「瑙埃羅」(Naoero)並非一個需要民眾認可的新名稱,而是早已存在的民族身分象徵,出現在國徽上,並在當地社區廣泛使用,同時也符合憲法規定。亞定強調,這一刻與政治無關,而是關乎身分認同、文化遺產,以及「保護祖先的遺產,並加強子孫後代的未來」。他並表示,「瑙埃羅」標誌著民族自豪感的復興,也開啟建立在團結、責任、愛國主義、更好的健康、教育與永續發展基礎上的新篇章。聲明指出,諾魯政府當局已正式通知國際組織及各國有關國名變更事宜,相關過渡程序也已同步展開。