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不是新動畫！幻影旅團主題MV今晚公開

《獵人》再度合作櫻坂46 曾以奇犽為主題推MV

幻影旅團經典畫面再現 預告細節掀討論

終於要揭曉了！《HUNTER×HUNTER》（獵人）官方日前釋出神祕倒數預告，引發粉絲們連連猜測，畫面僅出現蜘蛛圖騰、幻影旅團成員及倒數時間，讓人好奇是否將公布新動畫、劇場版，甚至黑鯨篇動畫化等重大消息。如今答案正式揭曉，本次並非新作動畫，而是《週刊少年JUMP》官方音樂企劃「JUMP MV」第57彈，《HUNTER×HUNTER》將再度攜手日本人氣女團櫻坂46，以歌曲〈Unhappy birthday〉打造全新MV，預計於今（2）日晚間公開。官方YouTube預告頁面顯示，本次作品為「JUMP MV」系列第57彈，將以《HUNTER×HUNTER》的漫畫分鏡搭配櫻坂46歌曲〈Unhappy birthday〉重新剪輯，內容聚焦幻影旅團，包括蜘蛛刺青、旅團成員及過往劇情畫面都出現在預告之中。由於官方一開始並未直接說明企劃內容，只以倒數方式陸續釋出線索，不少粉絲一度期待是《HUNTER×HUNTER》動畫新作，社群上也出現劇場版、幻影旅團外傳及黑鯨篇動畫化等猜測。直到YouTube首播頁面曝光後，才確認這次是JUMP MV合作企劃，完整影片預計於台灣時間今晚9時55分在JUMP官方YouTube頻道首播。JUMP MV是《週刊少年JUMP》推出的官方音樂企劃，透過漫畫分鏡、插畫及影像特效結合歌曲，將人氣漫畫重新剪輯成具有動畫感的音樂錄影帶。這也不是《HUNTER×HUNTER》首次與櫻坂46合作，雙方曾於2023年推出JUMP MV第8彈，以櫻坂46歌曲〈Start over!〉搭配奇犽的成長歷程製作MV。相隔約3年再度合作，這次則將主角換成幻影旅團，也讓不少粉絲期待歌曲與旅團故事會如何互相呼應。除了合作消息外，預告中出現多張幻影旅團相關漫畫畫面，包括旅團成立前的過往及成員集結場景，也讓粉絲開始逐格分析其中細節，其中一張旅團成員聚集的經典畫面，再度引發「芬克斯當時位於何處」的討論。由於相關畫面過去曾在漫畫中出現，粉絲長期以來對角色站位及視角有不同解讀，如今官方再次選用該畫面，也讓這項話題重新受到關注，不過目前官方並未針對畫面中的角色位置或相關猜測作出說明，實際內容仍須等待完整MV公開後確認。