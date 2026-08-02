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日本買鞋不只選鬼塚虎！眾改掃新鞋3雙：8天暴走萬步不累

▲日本鞋履品牌grounds帶起市場上「泡泡鞋」風潮，並以前衛未來感設計爆紅。（圖／IG@grounds.official）

grounds成泡泡鞋始祖！造型超前衛：連IU、宮脇咲良都愛穿

▲女團LE SSERAFIM成員宮脇咲良、男團CORTIS成員MARTIN等，都曾穿上grounds鞋款亮相。（圖／IG@le_sserafim、cortis）

grounds三大人氣系列一次看！JEWELRY、MOOPIE、JOG

特色曝光

grounds JEWELRY系列堪稱是泡泡鞋始祖，主打透明巨型水泡大底卻不失平衡感，也是粉絲入坑首選鞋子。

▲JEWELRY系列堪稱是泡泡鞋始祖，主打透明巨型水泡大底卻不失平衡感，也是粉絲入坑首選鞋子。（圖／IG@grounds.official）

grounds MOOPIE系列

若平日步行量較高，則比較推薦grounds JOG

系列

▲grounds JOG系列融入跑鞋設計元素，不僅提升鞋身包覆性與延展性，也保留品牌招牌立體鞋底輪廓，兼顧舒適度與造型感。（圖／grounds官網）

grounds價格高！一雙輕鬆破萬元：JEWELRY最便宜也要7千

▲實際查詢日本官網，以經典款JEWELRY系列為例，最便宜一雙就要7000元。（圖／grounds官網）

grounds泡泡鞋評價兩極！眾點最大敗筆「很挑腳」：根本美麗刑具

認為其不同於一般輕量跑鞋，誇張的厚底帶有一定的份量，不適合走久，因此稱它為「美麗刑具」，甚至有人覺得風格強烈，日常若穿得太簡單容易顯得突兀。

台灣人近年開始講求「出國走萬步」神鞋，不少民眾赴日旅遊時掀起尋鞋潮，從鬼塚虎、HOKA到ASICS（亞瑟士）等人氣鞋款，都成為旅客鎖定的熱門選擇。，可說是新一代潮流神鞋。過去有網友在Threads發文，表示日本泡泡鞋真的夯到不行，並以帶起風潮的grounds品牌為例，提到他們家的MOOPIE系列都很好穿、好走，穿一整天都沒有問題，唯一重點是要注意透明底可能會發黃，並推薦鞋子外型與顏色亮眼，讚賞「我又被他們家出的新色燒到了」。近年日本鞋履品牌grounds帶起市場上「泡泡鞋」風潮，並以前衛未來感設計爆紅，掀起民眾搶購，還有台灣人已連續買3雙鞋，據了解，grounds是日本知名潮流鞋履品牌，由設計師坂部三樹郎（Mikio Sakabe）於2019年創立，以極具辨識度的「立體透明氣泡狀大底」，加上未來感輪廓，以及宛如踩在棉花糖上的柔軟腳感聞名，成為新一代的爆款神鞋。grounds前衛的外型深受亞洲藝人與潮流人士喜愛，，成功打響知名度。grounds打破近年流行的輕量薄底鞋設計，改以厚底、充滿雕塑感的鞋型吸引目光，不僅能修飾身形、拉長比例，隨便搭配都很有造型感，因此迅速掀起話題。其中最受歡迎的熱門產品為JEWELRY、Moopie系列。，即使長時間步行也不易感到負擔。，該系列融入跑鞋設計元素，不僅提升鞋身包覆性與延展性，也保留品牌招牌立體鞋底輪廓，兼顧舒適度與造型感。無論是日常走路、長時間站立，或搭配工裝、街頭、運動風穿搭，都能輕鬆駕馭。grounds造型獨特又特別，其價格在市場上偏高，實際查詢日本官網，鞋款定價大約落在新台幣7000元到17000元間，部分特殊款式、聯名系列或特殊設計甚至可能更貴。以經典款JEWELRY系列為例，最便宜一雙就要7000元，最貴則要價11600元，建議消費者購買前先評估自身穿搭需求與使用習慣。日本鞋牌grounds在網路上評價十分兩極，但也一票人持完全相反看法，只能說鞋款是否適合仍需親自體驗，建議消費者入手前先前往實體門市試穿，避免花大錢才發現不適合自己。