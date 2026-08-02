我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇在交易大限前換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），不只改變本季爭冠版圖，也讓他躋身大聯盟史上最重量級的季中交易王牌。過去真正處於巔峰、具備賽揚等級的先發投手極少在季中換隊，史庫柏這筆交易因此足以與強森（Randy Johnson）、沙巴西亞（C.C. Sabathia）、韋蘭德（Justin Verlander）及薛澤（Max Scherzer）等經典案例相提並論，但最終結局卻是差很大。2008年，釀酒人換來前一年美聯賽揚獎得主沙巴西亞，他加盟後17場先發繳出11勝2敗、防禦率1.65，幾乎靠一己之力幫助球隊睽違26年重返季後賽，至今仍被視為史上最成功的「租借王牌」。不過釀酒人最終止步國聯分區系列賽，沙巴西亞季後便轉投洋基。1998年的「巨怪」強森同樣留下傳奇。他被水手交易至太空人後，11場先發拿下10勝1敗、防禦率僅1.28，但太空人仍在首輪出局，證明即使王牌表現近乎完美，也不代表球隊必然奪冠。真正完成「交易王牌、直接封王」劇本的是韋蘭德。2017年他離開老虎加盟太空人，例行賽5場先發全勝、防禦率1.06，季後賽更拿下美聯冠軍賽MVP，幫助太空人奪得世界大賽冠軍。不過這座冠軍因球隊非法偷暗號作弊而沾上污點。相較之下，道奇2021年換來薛澤後，他在例行賽11場先發繳出7勝0敗、防禦率1.98，球隊卻在國聯冠軍賽敗給勇士。道奇如今再次豪賭頂級王牌，也面臨相同課題：補進聯盟最好投手，仍需打線、牛棚與健康共同配合。史庫柏與多數季中補強不同，他不是狀態下滑的昔日王牌，而是正值巔峰、完成賽揚二連霸的聯盟頂尖左投。歷史上在季中被交易時已擁有相近履歷者，包括3屆賽揚得主席佛（Tom Seaver）、前一年剛拿賽揚的李（Cliff Lee），以及仍維持宰制力的薛澤。道奇需要史庫柏的原因，也不只為了補足例行賽輪值，而是要在短期系列賽中，與山本由伸組成足以連續封鎖對手的雙王牌。這筆交易確實讓道奇成為更強的奪冠熱門，但歷史也已證明，得到超級王牌只是提高10月上限，從來不是世界大賽冠軍保證書。