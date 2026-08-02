知名手遊《Pokémon GO》在迎來上市10週年之際，特別於7月舉辦了一系列紀念活動，其中連續7天的究極解鎖活動，分階段推出9個世代的御三家寶可夢，並附帶隊伍專屬的限定特殊背卡，吸引全球無數玩家與粉絲瘋狂參與。
居住於澳洲雪梨的知名實況主兼金氏世界紀錄保持人 FleeceKing，作為全球首位達到等級 50 的頂尖玩家，也在此次10週年活動期間展開了大規模刷怪行程，在7月21日至7月27日的活動期間，他為了捕捉夢寐以求的限定寶可夢，一週內累積步行將近200公里，每天進行數小時的直播並持續捕捉寶可夢。
透過 FleeceKing 的帳號截圖顯示，他在此期間共成功捕捉超過16000隻寶可夢，然而成果卻令人哭笑不得，FleeceKing 最終卻連一隻擁有隊伍特殊背景的色違御三家都沒能遇到，他在貼文中無奈坦言，「看著自己空空如也的目標成果，暫時再也不想看到任何初始寶可夢了。」
面對這次殘念的結果，FleeceKing 幽默回應外界常調侃他擁有創作者好運或實況加持的說法，笑稱活動期間唯一提升的只有自己的「疲勞與想睡程度」，雖然未能完成終極目標，但他依然收穫了大量的經驗值、星星沙子以及多隻帶有特別背卡的非異色一級御三家。
FleeceKing 也建議，既然特別背卡是期間限定內容，官方應適當提高御三家的異色出現機率，雖然官方公告曾確認有機會同時遇見色違與背卡，但並未承諾提升異色機率，這也引發了玩家社群對於限定寶可夢捕捉難度的熱烈討論。
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面對這次殘念的結果，FleeceKing 幽默回應外界常調侃他擁有創作者好運或實況加持的說法，笑稱活動期間唯一提升的只有自己的「疲勞與想睡程度」，雖然未能完成終極目標，但他依然收穫了大量的經驗值、星星沙子以及多隻帶有特別背卡的非異色一級御三家。
FleeceKing 也建議，既然特別背卡是期間限定內容，官方應適當提高御三家的異色出現機率，雖然官方公告曾確認有機會同時遇見色違與背卡，但並未承諾提升異色機率，這也引發了玩家社群對於限定寶可夢捕捉難度的熱烈討論。