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美國女子職業棒球連（WPBL）經過2年籌備、選才，今（2）日迎來歷史性的開幕戰，由洛杉磯皇后隊（Los Angeles Queens）交手紐約高地隊（New York Heights），這是繼1954年全美女子職業棒球聯賽（AAGPBL）後，相隔72年的女子職業賽事。值得一提的是，中華職棒中信兄弟前打擊教練莎菈（Sarah Edwards）此役扛皇后隊第4棒、一壘手，全場3打數無安打、2K，但皇后隊在6、7局攻下6分，最終以10：8逆轉拿下歷史性隊史首勝。WPBL並非美國棒球史上第1個女子棒球聯賽，在1943年，全美女子職業棒球聯賽（AAGPBL）成立，不過在1954年因收入低迷以及大聯盟（MLB）電視轉播普及而停辦。而女子棒球員這一等，就等了將近70年，2024年WPBL問世，由4支球隊組成的女子聯賽，每支球隊各自代表一座沿海大城市，分別洛杉磯皇后隊、舊金山火鈴隊（San Francisco Firebells）、波士頓獵人隊（Boston Hunters）以及紐約高地隊。該聯賽由執行長西格爾（Justine Siegal）於2024年共同創立，她是首位在男子職棒隊擔任教練的女性。WPBL於去年10月展開公開選拔，當時的盛況充分展現了大眾對女子棒球的強烈渴望。據《Athletic》報導，WPBL的徵選會，來自世界各地多達600人選手參加，是1940年代AGPBL 的3倍之多。經過近2年籌備，WPBL今日迎來歷史性的開幕戰，由洛杉磯皇后隊交手紐約高地隊，其中中信兄弟前打擊教練莎菈扛皇后隊先發4棒、一壘手，全場3打數無安打，另外吞下2次三振，不過皇后隊在6、7局攻下6分，最終以10：8逆轉奪下具有歷史性的隊史首勝。莎菈現年30歲，執教經驗豐富，曾在歐洲、紐西蘭體系效力，更是大聯盟費城人隊體系首位女性教練。莎菈去年來台擔任兄弟打擊教練，季末投入WPBL選秀，於第3輪、第10順位被洛杉磯選中，從教練席重回打擊區，今日成為美國女子棒球發展邁向新階段的見證者。