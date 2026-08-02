蘋果即將正式進入「後庫克時代」，蘋果執行長庫克於美國時間7月30日參與任內最後一次財報電話會議，現任硬體工程資深副總裁約翰・特納斯（John Ternus）將於9月1日接任執行長。外媒《MacRumors》回顧庫克掌舵蘋果15年間的變化，其中股價漲23倍、活躍裝置突破25億台，成績相當驚人，而庫克卸下執行長職務後不會離開蘋果，而是轉任執行董事長，繼續協助公司處理政策及監管事務。
庫克於2011年8月24日接替辭職的蘋果共同創辦人賈伯斯，成為蘋果執行長。當時蘋果2011財年全年營收約新台幣3.49兆元，如今蘋果2026財年第三季單季營收就達到約新台幣3.53兆元，等於用3個月時間，賺進15年前一整年的營收。
若以全年數字比較，蘋果2025財年營收已超過新台幣13.44兆元，約為2011年的3.9倍，iPhone業務同樣明顯成長，2011年全年iPhone營收約新台幣1.52兆元，最新一季則達到約新台幣1.75兆元，單季表現已超越當年全年。
股價15年漲23倍，市值一度突破161兆元
庫克上任隔日，蘋果經拆股調整後的股價約為新台幣431元，截至7月31日開盤價則約為新台幣9848元，15年間上漲約23倍。庫克任內，蘋果分別在2014年進行1股拆成7股、2020年進行1股拆成4股。
蘋果也在庫克任內陸續突破多項市值紀錄，2018年成為首家市值突破新台幣32.31兆元的企業，2020年突破64.62兆元、2022年突破96.93兆元，之後再跨越129.24兆元大關，並一度突破新台幣161.55兆元，成為全球市值最高的上市公司之一。不過，庫克在最新財報會議中警告，記憶體價格及供應限制可能影響後續營收，造成蘋果股價下挫。
服務收入暴增，訂閱數突破15億
除了硬體銷售，服務業務也是庫克任內成長最明顯的項目，2011年蘋果服務收入約新台幣3037億元，當時主要來自AppleCare、iTunes及App Store；2026財年第三季服務收入已達約新台幣9919億元，2025財年全年更突破新台幣3.52兆元。
蘋果目前擁有約15億個付費訂閱，庫克任內也陸續推出Apple Pay、Apple Card、Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、Apple Fitness+及iCloud+等服務，讓蘋果從高度仰賴硬體銷售，逐步建立龐大的訂閱與數位服務生態系。
活躍裝置突破25億台
蘋果直到2016年才首次公布活躍裝置數量，當時正式突破10億台，截至2026年初，全球活躍Apple裝置已超過25億台，顯示iPhone、Mac、iPad及穿戴裝置的用戶規模持續擴大。庫克任內推出的全新產品與技術
包括：
Apple Watch
AirPods
Apple自研晶片
Vision Pro
HomePod
iPhone X
iPhone Air
MacBook Neo
特納斯9月1日接班，庫克轉任執行董事長
由於蘋果通常於9月發表新一代iPhone，特納斯上任後，很快就可能迎來iPhone 18系列發表會。庫克雖不再以執行長身分主導公司，但仍將留任執行董事長，協助特納斯完成交接，並代表蘋果與各國政策制定者及監管機關溝通。庫克在最後一次財報電話會議上表示，交接工作進行順利，並對特納斯及蘋果管理團隊充滿信心。
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股價15年漲23倍，市值一度突破161兆元
庫克上任隔日，蘋果經拆股調整後的股價約為新台幣431元，截至7月31日開盤價則約為新台幣9848元，15年間上漲約23倍。庫克任內，蘋果分別在2014年進行1股拆成7股、2020年進行1股拆成4股。
蘋果也在庫克任內陸續突破多項市值紀錄，2018年成為首家市值突破新台幣32.31兆元的企業，2020年突破64.62兆元、2022年突破96.93兆元，之後再跨越129.24兆元大關，並一度突破新台幣161.55兆元，成為全球市值最高的上市公司之一。不過，庫克在最新財報會議中警告，記憶體價格及供應限制可能影響後續營收，造成蘋果股價下挫。
服務收入暴增，訂閱數突破15億
除了硬體銷售，服務業務也是庫克任內成長最明顯的項目，2011年蘋果服務收入約新台幣3037億元，當時主要來自AppleCare、iTunes及App Store；2026財年第三季服務收入已達約新台幣9919億元，2025財年全年更突破新台幣3.52兆元。
蘋果目前擁有約15億個付費訂閱，庫克任內也陸續推出Apple Pay、Apple Card、Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、Apple Fitness+及iCloud+等服務，讓蘋果從高度仰賴硬體銷售，逐步建立龐大的訂閱與數位服務生態系。
蘋果直到2016年才首次公布活躍裝置數量，當時正式突破10億台，截至2026年初，全球活躍Apple裝置已超過25億台，顯示iPhone、Mac、iPad及穿戴裝置的用戶規模持續擴大。庫克任內推出的全新產品與技術
包括：
Apple Watch
AirPods
Apple自研晶片
Vision Pro
HomePod
iPhone X
iPhone Air
MacBook Neo
特納斯9月1日接班，庫克轉任執行董事長
由於蘋果通常於9月發表新一代iPhone，特納斯上任後，很快就可能迎來iPhone 18系列發表會。庫克雖不再以執行長身分主導公司，但仍將留任執行董事長，協助特納斯完成交接，並代表蘋果與各國政策制定者及監管機關溝通。庫克在最後一次財報電話會議上表示，交接工作進行順利，並對特納斯及蘋果管理團隊充滿信心。