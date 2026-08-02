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▲HAHABABY「團員月光樂園：哈比中秋家庭日」將在台北市兒童新樂園舉辦，粉絲相當踴躍，報名早已額滿。（圖／HAHABABY官網）

百萬YouTuber蔡阿嘎老婆二伯自創的親子品牌「HAHABABY」因涉嫌抄襲引發網友抵制，上月底夫妻倆終於打破沉默發聲道歉，針對爭議商品已「陸續下架整理」。然而，許多人看了卻不買單，痛批道歉內容根本是在打太極，而原定9月25日在台北市兒童新樂園舉辦的「團員月光樂園：哈比中秋家庭日」傳出將如期舉行，若取消則須負擔相關違約責任，蔡阿嘎、二伯當天的態度和反應都將受到外界關注。HAHABABY將於9月25日在台北市兒童新樂園舉辦的「團員月光樂園：哈比中秋家庭日」，粉絲相當踴躍，報名早已額滿。如今品牌捲入抄襲風波，外界也好奇活動是否會臨時取消？根據《ETtoday》報導，負責場地租借的台北捷運公司公共事務處表示，目前為止「完全沒有收到主辦單位取消活動的通知」，一切均依雙方簽訂的租借契約辦理，若取消也須依契約規定負擔相關違約責任。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者今傳訊向HAHABABY團隊求證，至今未有回應；另外截至目前為止，官方也沒有公告相關的退票機制。若活動如期舉行，屆時蔡阿嘎夫妻與粉絲們的互動、態度都將受到外界關注。事實上，二伯每年都會舉辦HAHABABY家庭日回饋消費者，今年也不例外，在9月25日於臺北市立兒童新樂園舉行「團員月光樂園：哈比中秋家庭日」，報名費用為799並贈送特製露營椅，其中鑽石哈比可享95折優惠、金哈比98折，當天可在遊樂園暢玩13項遊樂設施，現場還有市集、舞台表演、煙火秀等活動；不過，主辦單位也強調保有最終修改、變更、活動解釋及取消的權利。HAHABABY上月發出「給小哈比的一封信」，回應近來的抄襲爭議，文中強調這段時間團隊花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每一項細節，「對於這次事件讓大家產生疑慮與不安，我們誠摯向大家致歉。」針對曾引起討論的商品，團隊也以負責任的態度面對，陸續下架整理，同步把更多心力投入商品的改善與精進，並期待未來以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品，再次與大家見面。不過，HAHABABY的聲明中不僅未承認抄襲，僅用「對於曾引起討論的商品」一句話帶過，也未說明商品是否停售、召回或退款，因此讓部分網友看了搖頭：「所以你有承認抄襲作品嗎？」、「把有疑慮的商品下架，拿不出設計圖，也沒正面回應」、「超級打太極。」