周玲妏未將篇幅展望一級國際賽成績，而是將「三級棒球賽事正常化」、「編纂標準教材與運科防護」與「培養思考型棒球人才」列為三大核心戰略方向，聚焦在基層棒球上的背後訴求，除了再度釐清與中職的國際賽常態化分工之外，也強化棒協未來形象與目標，就是對三級棒球、偏鄉普及與基礎教育發展的根基上。

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千字感言提3大方針 周玲妏全瞄準基層棒球

重點提及3大方向「三級棒球賽事正常化」、「編纂標準教材與運科防護」與「培養思考型棒球人才」，就是將與中職職務分配再度劃分清楚。

何謂「三級棒球賽事正常化」？周玲妏強調球員是學生

周玲妏強調，棒球選手首先是一個「學生」，未來希望合理化賽程安排，讓打球與課業不再顧此失彼，這是要直面台灣小球員們「過度訓練」與「賽事過載」的問題。

周玲妏想培養小球員 自主獨立思考能力

周玲妏希望盟從小培養起小球員們思維能力，從基層開始就養成獨立思考、戰術理解與自主訓練能力，而非一昧聽從教練指導、失去自我思考能力。

中華民國棒球協會（CTBA）迎來歷史性一刻，由中國信託育樂公司副總經理周玲妏當選第14屆理事長，成為棒協首位女性龍頭。在發表的1191字當選感言中，周玲妏大長官、也是前任理事長的辜仲諒，自上任後最大貢獻，便是代表棒球化解與中職長年來的內耗，達成運作制度化，一級賽事如WBC經典賽、世界 12強組訓與主導權，已由中華職棒常態化承接。周玲妏稍早1191字當選感言，至於何謂「三級棒球賽事正常化」？長年以來，台灣三級棒球學生球員常面臨比賽過多、訓練過度與傷病過早發生的問題，這不僅影響到身體方面，對於心理層面而言，小球員在高壓環境下打球，不僅失去學習權益，更甚者甚至對棒球失去熱情，來到成人階段，台灣反而頓失更多人才。再者是連結現代棒球的數據與運科時代，整體而言，周玲妏上任後首要目標，就是想改變基層棒球長久以來的文化，從金字塔底層開始改革，並將基層連結上運科時代，從台灣傳統體育高壓管理，轉向現代企業與公共治理的思維，這也是他在感言中強調，希望服務經理人的角色扮演理事長，延續辜理事長所訂定的制度與目標，為台灣棒球奉獻心力的初衷。