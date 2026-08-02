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感謝小草不離不棄 黃國昌：迎回柯文哲歡度黨慶

批執政黨傲慢不知反省 黃國昌：民眾黨要帶給台灣最佳治理

相信努力能壯大 黃國昌勉小草：相信台灣因為我們變得更好

民眾黨今（2）日於台中舉辦黨員大會與七週年黨慶活動，黨主席黃國昌壓軸上台致詞，感謝小草們不離不棄，因大家選擇共同勇敢，今天在這迎來了創黨主席柯文哲一起歡度黨慶，至於年底選舉，民眾黨推出了最強的候選人、最好的團隊，要帶給台灣每一個角落的人民最佳的治理。以台灣為名、以民眾為本，這是柯文哲的創黨理念，大家應該每天放在心上，透過具體的行動，把更良善的台灣、把更美麗的土地交還給台灣民眾，最後勉勵小草們，「我們共同期許，一起努力，相信台灣因為我們變得更好！」黃國昌表示，去年民眾黨六週年黨慶，相信去年夏天，不管是來參與黨慶的朋友，或網路上面關心的支持者，還有遍布在全國各角落的小草，大家的心情跟他一樣。因為那個時候創黨主席柯文哲才被賴清德關押在土城看守所。黃國昌說，去年夏天他告訴所有的支持者，越是面對困難、面對挫折、面對打擊，沒有後路，只能選擇勇敢。勇敢地面對一切的挑戰，勇敢地面對身處的逆境，也勇敢地對抗越來越蠻橫又專制的政府。他要跟大家深深地感謝，因為大家的不離不棄，因為選擇共同的勇敢，今天在這邊迎回了創黨主席柯文哲一起歡度黨慶。黃國昌說，這段時間共同見證了一個傲慢、不知反省的政府，對台灣政治造成多大的傷害，對於人民民生又造成多大的打擊。在七週年黨慶，要跟全台灣人民報告，不僅僅是民眾黨面對2026年選舉推出了最強的候選人，也要帶給台灣每一個角落的人民最佳的治理。黃國昌說，更要讓台灣人民相信，當政府離人民越來越遠的時候，民眾黨永遠選擇跟台灣人民站在一起。目標非常明確，希望讓這一代的台灣人，因為有民眾黨的存在，在這個充滿了混亂、充滿了世代焦慮的年代，還可以帶給台灣一些新的希望。黃國昌說，一個負責任的政黨，即使在野，也不應該只是透過對於執政黨的批判、對監督感到自滿，當掌握權力的人擺爛時，身為在野黨就要肩負起承擔國家的責任，也正因如此，在七週年黨慶的今天，提出了「七件民眾的事」，解決民眾的問題，讓年輕人看到希望，讓下一代看到未來，這就是民眾黨今天存在的使命。黃國昌說，相信持續的努力，一定可以讓民眾黨的隊伍越來越壯大，能夠贏得越來越多台灣人的信任。以台灣為名，以民眾為本，這是主席柯文哲創黨的理念，也是每一天應該放在心上，在接下來面對的挑戰當中，相信自己的價值、堅持理念，透過具體的行動，把更良善的台灣、把更美麗的土地交還給台灣民眾，交回到台灣人的手上，最後勉勵小草們，「我們共同期許，一起努力，相信台灣因為我們變得更好！」