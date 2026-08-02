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新型客機樣貌如戰鬥轟炸機 能省至少30%燃油

客艙將更寬敞 配備四條走道

美國政府與軍方支持

航空巨頭爭相布局 軍方也展現濃厚興趣

未來客機樣貌已浮現 空中巴士執行長也預告

未來客機樣貌將超出你的想像！美國加州航太新創公司JetZero研發中的劃時代Z4客機，機身外觀有別於傳統客機，一改兩側舷窗配置，改採天窗與扁形機身，但艙內空間卻更加寬敞，美媒認為這將挑戰波音公司地位。根據華爾街日報等媒體報導，JetZero研發中的Z4客機，採用機身與機翼融為一體的「翼身融合」（Blended Wing）設計，外觀比現有客機的管狀加上機翼的組合更寬、更扁平。報導指出，機身設計概念源自美國航太總署（NASA）一項持續近30年的研究成果，盼藉由降低阻力、增加升力來節省燃料，可望比現有新世代客機節省約30％燃油。這家新創公司位於長灘（Long Beach），正挑戰波音公司的新型客機地位，Z4 預計可搭乘 250 名乘客，燃油消耗則顯著降低。JetZero 宣稱，該機型的燃油效率預計比同尺寸的傳統客機提升高達 50%。除了機體外形外，多數飛控、引擎等系統均沿用現有技術。報導提到，乘客將享受更寬敞的腿部伸展空間。新設計帶來更寬的走道、更佳的座位佈局，以及不再擁擠的登機過程。《華爾街日報》報導指出，該機型將配備 4 條走道（而非傳統的 3 條），且飛行高度可比其他民航機高出近 10,000 英呎。此外，乘客再也不用為了行李架搶破頭，每個座位都將配有專屬的頭頂置物箱；等候洗手間時被走道乘客碰撞手肘的日子也將成為過去，新機型特別規劃了專用的等候空間。受益更高效的空氣動力設計，航空公司將能提供更長航程的航班，這意味著無需增加燃料即可飛得更遠。這項新型客機計畫也獲得美國政府與軍方數億美元資金投入《華爾街日報》亦指出，JetZero 剛於上周獲得美國進出口銀行（U.S. Export-Import Bank）高達 30 億美元的融資承諾，附帶條件為該公司須在美國本土建造其首座工廠。此舉為美方「在美國製造更多」（Make More in America Initiative）融資計畫的一環，目的在重振美國製造業。報導同時提到，JetZero 的 Z4 亦獲得美國空軍的部分資金支持。該公司早在 2023 年即拿下空軍一份價值 2.35 億美元的合約。測試機型目前由加州航太製造商 Scaled Composites 負責打造，首飛時間預計落於 2027 年。不過，JetZero 總裁兼首席營運官丹尼爾·達席爾瓦（Daniel Da Silva）透露，該機型至少要到 2030 年才會投入商業營運。JetZero 與達美航空（Delta）先前於美國航空航天學會（AIAA）論壇上，共同公開了這款客機的概念圖。達美航空永續天空實驗室（Sustainable Skies Lab）總監夏爾馬（Sangita Sharma）在座談會上表示：「這架飛機的內部空間與新穎輪廓，給予機組人員極大的空間來提供下一世代的顧客服務，同時也提升了員工的工作體驗。」夏爾馬補充道，「我們的空服員對於能提供這樣的服務感到無比興奮。想想看，未來的服務將能變得多麼個性化且無微不至（White-Glove Service）。」早在今年 4 月，聯合航空（United Airlines）即與這家新創航太公司簽署協議，在 Z4 驗證機符合聯合航空的安全、商業與營運要求前提下，預計訂購多達 200 架商業客機。聯航認為，新機型有望協助品牌降低碳排放，同時大幅削減營運成本。不過，這些省下的成本是否會回饋到消費者票價上，目前尚不得而知。除了乘客對這款新機型充滿期待，軍方也對此展現出極高興趣。在燃油效率仍是首要考量的背景下，翼身融合設計正好提供了極佳的解決方案。JetZero 表示，這種獨特設計可衍生出多種軍用機型，包括空中運輸機與空中加油機等。事實上，針對未來客機的樣貌，Airbus（空中巴士）執行長佛瑞（Guillaume Faury）在去年接受德國《圖片報》（Bild）訪問時就曾透露，在未來 30 至 40 年內，飛機製造商可能會放棄傳統的「管狀機身加機翼」布局，轉而採用「翼身融合」（Blended-Wing Body，BWB）設計。「翼身融合」設計的核心理念，是將升力分布於整個機身，而非僅靠兩側機翼，能大幅提升載重能力與燃油效率，特別適合寬體客機。由於客艙被包覆在機體極為內部的位置，傳統的兩側窗戶將消失，佛瑞也坦言這個結果的兩難之處，可能導致部分乘客出現幽閉恐懼或失去方向感等情形。同時，如何解決緊急疏散也成為挑戰，由於機組人員難以透過側窗觀察外頭情況，於客艙正中央的乘客，距離出口也將比現有飛機更遠。