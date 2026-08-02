香江一代女神鍾楚紅（紅姑）叱吒影壇10多年，有「東方瑪麗蓮夢露」美名，她在1994年退休，近年偶爾出席公開活動或於社交網站分享近況，生活過得愜意，近日有網友翻出鍾楚紅早年參加中和建案工地秀的照片，除了絕世美貌和一場100萬的酬勞價碼引發討論，網友也訝異女神居然也來台跑過工地秀。
鍾楚紅參加過中和工地秀 一場演出百萬入袋
臉書粉專「阿爸的魔法相機」昨（1）日分享數張老照片，時空背景為民國七、八十年代在新北市（時為台北縣）中和舉辦的工地秀，只見香港女星鍾楚紅一頭長髮披肩，穿雙排釦外套和花褲，手捧花束站在棚架搭起的簡易舞台與主持人和民眾互動，清麗美貌令人目光忍不住停留。
原PO表示，鍾楚紅當年出席一場工地秀的行情大約在100萬元新台幣左右，貼文引發網友熱議，「民國70幾年一間30坪公寓100萬左右...」、「那個年代的100萬有夠大，直上台北核心地區公寓絕對不是問題，好猛的價格...」、「超美的鍾楚紅」、「露個臉，1棟房子」、「也太幸運了...去現場看！」
大牌港星來台參加工地秀 前三名價碼曝光
民國七十年代，台灣房地產經濟起飛，許多建商都會請當紅藝人到工地作秀宣傳，當時港星在台灣秀場與建商行銷非常搶手，鍾楚紅出席一場工地秀的價碼大約是100萬元，與林青霞並列當時明星工地秀價碼的第三名，第二名是張曼玉（200萬元），第一名則是成龍（350萬元）。
資料來源：阿爸的魔法相機臉書
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臉書粉專「阿爸的魔法相機」昨（1）日分享數張老照片，時空背景為民國七、八十年代在新北市（時為台北縣）中和舉辦的工地秀，只見香港女星鍾楚紅一頭長髮披肩，穿雙排釦外套和花褲，手捧花束站在棚架搭起的簡易舞台與主持人和民眾互動，清麗美貌令人目光忍不住停留。
原PO表示，鍾楚紅當年出席一場工地秀的行情大約在100萬元新台幣左右，貼文引發網友熱議，「民國70幾年一間30坪公寓100萬左右...」、「那個年代的100萬有夠大，直上台北核心地區公寓絕對不是問題，好猛的價格...」、「超美的鍾楚紅」、「露個臉，1棟房子」、「也太幸運了...去現場看！」
民國七十年代，台灣房地產經濟起飛，許多建商都會請當紅藝人到工地作秀宣傳，當時港星在台灣秀場與建商行銷非常搶手，鍾楚紅出席一場工地秀的價碼大約是100萬元，與林青霞並列當時明星工地秀價碼的第三名，第二名是張曼玉（200萬元），第一名則是成龍（350萬元）。
資料來源：阿爸的魔法相機臉書