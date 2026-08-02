住在高樓層，若發現樓下起火，第一反應可能是往頂樓逃，認為只要離火源愈遠就愈安全，不過，消防安全顧問彭茂凱提醒，這其實是常見的錯誤觀念，因為火災產生的濃煙與熱氣會沿樓梯間快速向上竄升，貿然往上跑，反而可能進入更危險的區域，此時應立刻關閉防火門，阻止煙霧進入所在樓層。
彭茂凱強調，火災逃生的原則是先確認安全梯是否有煙，只要樓梯間無煙、溫度正常，原則上仍應往下逃生，若樓梯間已有濃煙，就不要硬闖，更不能改往頂樓跑，此時應立刻關閉防火門，阻止煙霧進入所在樓層。
樓下起火不代表不能往下逃
彭茂凱表示，大樓或商場的安全梯通常設有防火門，正常情況下，防火門可以阻隔火焰與煙霧。即使下方樓層起火，只要防火門保持關閉，樓梯間沒有受到濃煙侵入，民眾仍可經由安全梯向下疏散。因此，逃生前應先以手背觸摸門板或門把，確認是否異常高溫，再慢慢開門觀察樓梯間是否有煙。若樓梯間沒有煙霧，應立即關上身後的門，沿安全梯往下逃生。
樓梯間有煙 不要往上跑
若打開防火門後，發現樓梯間已充滿濃煙，應立即把門關上，不要進入，更不能往上樓層逃跑。彭茂凱解釋，樓梯間就像煙囪，火災產生的高溫煙氣會快速向上移動。民眾即使一開始成功抵達頂樓，也不代表一定能逃出建築物，因為頂樓出口可能上鎖，或根本沒有通往戶外的安全路線。隨著煙霧持續上竄，頂樓與高樓層反而可能成為僅次於起火樓層的危險區域。
無法往下逃，關門就是保命關鍵
彭茂凱指出，民眾發現樓梯間有煙時，第一個重要動作就是把防火門或房門關好，避免煙霧進入室內，再尋找其他無煙的安全梯或相對安全空間。如果沒有其他逃生路線，應留在有對外窗戶的房間，關閉房門，並用濕毛巾、衣物或布料塞住門縫，減少煙霧進入；同時撥打119，清楚告知所在地址、樓層及受困位置，等待消防人員救援。
樓下起火逃生4步驟
1.先確認門外狀況：以手背觸摸門板、門把，確認是否高溫，再慢慢開門查看。
2.樓梯無煙就往下逃：進入安全梯後關上防火門，迅速往地面層疏散。
3.樓梯有煙立即關門：不要硬闖，也不要改往頂樓跑，應關門阻擋煙霧。
4.塞緊門縫等待救援：用濕毛巾或布料堵住門縫，移至有對外窗的房間並撥打119。
彭茂凱提醒，遇到火災時，容易因為恐慌，往往會認為一定要不停奔跑才算逃生，但「把門關起來」本身就是重要的自救動作。關閉防火門或房門，可以阻隔煙霧與熱氣，替自己爭取更多逃生及等待救援的時間。
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彭茂凱表示，大樓或商場的安全梯通常設有防火門，正常情況下，防火門可以阻隔火焰與煙霧。即使下方樓層起火，只要防火門保持關閉，樓梯間沒有受到濃煙侵入，民眾仍可經由安全梯向下疏散。因此，逃生前應先以手背觸摸門板或門把，確認是否異常高溫，再慢慢開門觀察樓梯間是否有煙。若樓梯間沒有煙霧，應立即關上身後的門，沿安全梯往下逃生。
樓梯間有煙 不要往上跑
若打開防火門後，發現樓梯間已充滿濃煙，應立即把門關上，不要進入，更不能往上樓層逃跑。彭茂凱解釋，樓梯間就像煙囪，火災產生的高溫煙氣會快速向上移動。民眾即使一開始成功抵達頂樓，也不代表一定能逃出建築物，因為頂樓出口可能上鎖，或根本沒有通往戶外的安全路線。隨著煙霧持續上竄，頂樓與高樓層反而可能成為僅次於起火樓層的危險區域。
彭茂凱指出，民眾發現樓梯間有煙時，第一個重要動作就是把防火門或房門關好，避免煙霧進入室內，再尋找其他無煙的安全梯或相對安全空間。如果沒有其他逃生路線，應留在有對外窗戶的房間，關閉房門，並用濕毛巾、衣物或布料塞住門縫，減少煙霧進入；同時撥打119，清楚告知所在地址、樓層及受困位置，等待消防人員救援。
樓下起火逃生4步驟
1.先確認門外狀況：以手背觸摸門板、門把，確認是否高溫，再慢慢開門查看。
2.樓梯無煙就往下逃：進入安全梯後關上防火門，迅速往地面層疏散。
3.樓梯有煙立即關門：不要硬闖，也不要改往頂樓跑，應關門阻擋煙霧。
4.塞緊門縫等待救援：用濕毛巾或布料堵住門縫，移至有對外窗的房間並撥打119。
彭茂凱提醒，遇到火災時，容易因為恐慌，往往會認為一定要不停奔跑才算逃生，但「把門關起來」本身就是重要的自救動作。關閉防火門或房門，可以阻隔煙霧與熱氣，替自己爭取更多逃生及等待救援的時間。