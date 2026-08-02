住在高樓層，若發現樓下起火，第一反應可能是往頂樓逃，認為只要離火源愈遠就愈安全，不過，消防安全顧問彭茂凱提醒，這其實是常見的錯誤觀念，因為火災產生的濃煙與熱氣會沿樓梯間快速向上竄升，貿然往上跑，反而可能進入更危險的區域，此時應立刻關閉防火門，阻止煙霧進入所在樓層。

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彭茂凱強調，火災逃生的原則是先確認安全梯是否有煙，只要樓梯間無煙、溫度正常，原則上仍應往下逃生，若樓梯間已有濃煙，就不要硬闖，更不能改往頂樓跑，此時應立刻關閉防火門，阻止煙霧進入所在樓層。

▲內政部消防署提醒，火災避難逃生路線受阻時，應進入有門且具對外窗的房間，關門阻隔高溫與濃煙，同時撥打119通報所在位置。（圖／消防防災館）
▲內政部消防署提醒，火災避難逃生路線受阻時，應進入有門且具對外窗的房間，關門阻隔高溫與濃煙，同時撥打119通報所在位置。（圖／消防防災館）
樓下起火不代表不能往下逃

彭茂凱表示，大樓或商場的安全梯通常設有防火門，正常情況下，防火門可以阻隔火焰與煙霧。即使下方樓層起火，只要防火門保持關閉，樓梯間沒有受到濃煙侵入，民眾仍可經由安全梯向下疏散。因此，逃生前應先以手背觸摸門板或門把，確認是否異常高溫，再慢慢開門觀察樓梯間是否有煙。若樓梯間沒有煙霧，應立即關上身後的門，沿安全梯往下逃生。

樓梯間有煙　不要往上跑

若打開防火門後，發現樓梯間已充滿濃煙，應立即把門關上，不要進入，更不能往上樓層逃跑。彭茂凱解釋，樓梯間就像煙囪，火災產生的高溫煙氣會快速向上移動。民眾即使一開始成功抵達頂樓，也不代表一定能逃出建築物，因為頂樓出口可能上鎖，或根本沒有通往戶外的安全路線。隨著煙霧持續上竄，頂樓與高樓層反而可能成為僅次於起火樓層的危險區域。

▲火災發生時，民眾應先確認房門溫度及門外是否有濃煙；若逃生路線安全，應立即往下、往外撤離，若濃煙阻斷去路，則應關門並尋找相對安全空間等待救援。（圖／內政部消防署提供）
▲火災發生時，民眾應先確認房門溫度及門外是否有濃煙；若逃生路線安全，應立即往下、往外撤離，若濃煙阻斷去路，則應關門並尋找相對安全空間等待救援。（圖／內政部消防署提供）
無法往下逃，關門就是保命關鍵

彭茂凱指出，民眾發現樓梯間有煙時，第一個重要動作就是把防火門或房門關好，避免煙霧進入室內，再尋找其他無煙的安全梯或相對安全空間。如果沒有其他逃生路線，應留在有對外窗戶的房間，關閉房門，並用濕毛巾、衣物或布料塞住門縫，減少煙霧進入；同時撥打119，清楚告知所在地址、樓層及受困位置，等待消防人員救援。

樓下起火逃生4步驟

1.先確認門外狀況：以手背觸摸門板、門把，確認是否高溫，再慢慢開門查看。

2.樓梯無煙就往下逃：進入安全梯後關上防火門，迅速往地面層疏散。

3.樓梯有煙立即關門：不要硬闖，也不要改往頂樓跑，應關門阻擋煙霧。

4.塞緊門縫等待救援：用濕毛巾或布料堵住門縫，移至有對外窗的房間並撥打119。

彭茂凱提醒，遇到火災時，容易因為恐慌，往往會認為一定要不停奔跑才算逃生，但「把門關起來」本身就是重要的自救動作。關閉防火門或房門，可以阻隔煙霧與熱氣，替自己爭取更多逃生及等待救援的時間。


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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...